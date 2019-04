Il Suv sotto pignoramento reimmatricolato all’estero: Municipale di Bra lo sequestra e ritira la patente alla conducente

Continuano i servizi mirati svolti dal Comando della Polizia Municipale di Bra per prevenire e reprimere le più frequenti violazioni del Codice della Strada in particolare la guida in stato di ebbrezza, la circolazione con veicoli non assicurati e non revisionati, gli eccessi di velocità, l'uso del cellulare alla guida, l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi per ritenuta per i minori e la normativa relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia.



Proprio rispetto a quest’ultima normativa, l'altra notte una pattuglia della Polizia Municipale ha sottoposto a controllo un Volkswagen Touareg immatricolato all'estero, ma condotto da una persona residente in Italia da tempo.

Dai controlli svolti sul veicolo è emerso che il Toaureg, sebbene reimmatricolato all'estero, risultava ancora immatricolato in Italia e non era stata fatta la radiazione finalizzata alla definitiva esportazione.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che sul veicolo (con targa italiana) pendeva un provvedimento di pignoramento che i proprietari, forse, credevano di poter eludere attraverso la reimmatricolazione all'estero.

Il veicolo è stato così sottoposto a fermo amministrativo e le targhe straniere sono state rimosse e trasmesse alla Motorizzazione di Cuneo.

Alla conducente, poi, è stata la patente di guida perché non aveva provveduto a convertirla nel rispettivo documento di guida italiano entro due anni dall'acquisizione della residenza.



Sempre nell'ambito dei controlli, un altro veicolo, una Hyundai, è stata sottoposta a fermo amministrativo in quanto sorpresa in circolazione sebbene già sottoposta, a febbraio 2018, al provvedimento di sospensione dalla circolazione per omessa revisione.



Due invece sono le auto sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione, una Honda Accord e una Mini Cooper, entrambe prive di assicurazione da circa 4 mesi.

In particolare, il conducente della Mini Cooper, all'atto del controllo, ha esibito un tagliando assicurativo apparentemente regolare ma dai controlli svolti tramite l'agenzia di assicurazioni, è emerso che non esisteva alcuna polizza per quel veicolo.

Gli agenti, oltre ad aver posto sotto sequestro il veicolo, hanno acquisito anche la denuncia-querela presentata dalla proprietaria dell’auto per il reato di truffa, aspetto sul quale sono iniziate specifiche indagini della Polizia municipale.