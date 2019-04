Una panchina gigante a Monasterolo Casotto per Manuel: "Sorgerà sul luogo simbolo della sua esistenza"

Il tempo, per chi gli ha voluto bene, è come se si fosse cristallizzato lì, su quella lingua d'asfalto tra Villanova Mondovì e la frazione Gosi di Pianvignale, in quella maledetta serata del 16 agosto 2018 che l'ha strappato all'amore della sua famiglia e dei suoi amici.

Quella stessa comunità che, il prossimo 18 maggio, alle ore 16, riceverà un dono dai genitori di Manuel. Non potrà essere incartato, per via delle sue dimensioni voluminose, ma sarà indubbiamente apprezzato pur privo di confezione regalo: d'altro canto, non capita tutti i giorni di ricevere una panchina gigante.