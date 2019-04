Con la patente già sospesa guidava in stato di ebbrezza per le vie di Bra: denunciato dalla Municipale

Era alla guida della sua Ford Focus nei pressi dell'ospedale braidese, quando è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia Municipale cittadina, di passaggio nella zona: gli agenti hanno immediatamente notato il particolare stato psicofisico del conducente. L’uomo è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico, prima sul posto con il precursore poi presso il Comando di via Moffa di Lisio con l'etilometro, ed è stato accertato un tasso doppio rispetto a quello di 0.50 grammi al litro di sangue consentito per legge.



L’automobilista è stato di conseguenza deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza.



Gli agenti hanno anche accertato che l'uomo guidava nonostante il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato emesso dalla Motorizzazione Civile di Cuneo per la mancata presentazione alla visita davanti alla Commissione Medica Locale.

Alla luce di quanto commesso, la patente di guida verrà definitivamente revocata.



Questa mattina invece una pattuglia della Municipale impegnata in un controllo col Targa System, ha sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi un Hyundai Tucson in quanto sorpreso in circolazione sebbene fosse stato già sanzionato nei mesi scorsi da altra forza di polizia per la mancata revisione, a cui il veicolo non è stato sottoposto.