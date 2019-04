Economia: quali i settori in crescita in Italia?

Guardando al panorama dell’economia globale, non si può certo affermare che si stia vivendo uno dei periodi più fiorenti della storia. Tra i fattori responsabili dell’incertezza è possibile annoverare le conseguenze della Brexit, che vanno ben oltre l’economia della Gran Bretagna, le tensioni tra Stati Uniti e Cina o, ancora, la crescita del debito pubblico che, secondo le stime del fondo monetario internazionale risalenti alla fine del 2018, sarebbe giunto a quota 184 mila miliardi, una cifra pari al 225% del prodotto interno lordo globale. Nonostante ciò, l’Italia, seppur nel suo piccolo, continua a registrare una modesta ma costante crescita, di cui possono ritenersi protagoniste le piccole e medie imprese, capaci di crescere e svilupparsi rapidamente al di là della crisi che ha messo in ginocchio il nostro Paese dal 2014 al 2017. Nello specifico, quali sono i settori che sono stati caratterizzati da una maggiore crescita? Su quali industrie è possibile contare nel 2019 sul fronte dell’economia italiana?

Settori in crescita: il boom del digitale

Tra i settori che più hanno trainato e trainano l’economia italiana, non si può non menzionare il settore del digitale, il cui giro d’affari complessivo potrebbe arrivare a 71,4 miliardi di euro entro il 2020. Non è un caso che anche la scelta degli studenti italiani stia tendendo sempre più verso i licei scientifici (+2,8%) e verso gli istituti in grado di fornire una preparazione più puntuale sulle discipline tecnologiche (+6,8%). Come affermato dall’amministratore delegato di Facebook Italia Luca Colombo, il 70% delle aziende italiane presenti su Facebook sembra anteporre le conoscenze digitali possedute dal candidato alla tipologia di scuola frequentata o ai risultati scolastici raggiunti, proprio per il ruolo che queste ultime ricoprono nel panorama lavorativo attuale. Strettamente collegato al boom del digitale, poi, è il successo ottenuto negli ultimi anni dal settore iGaming che, come riportato in un articolo di PopEconomy, potrebbe raggiungere un giro d'affari di 180 miliardi di dollari entro il 2020. L’ascesa dell’industria del gioco in Italia ha suscitato l’interesse di potenziali clienti esteri, intenzionati ad espandere i loro servizi. Una delle prime società ad aver puntato sul nostro Paese è l'azienda maltese di gioco online Betway Casino, entrata a far parte del panorama del gaming nazionale dopo aver ottenuto una regolare licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Specializzata in gioco d’azzardo, la società si avvale della collaborazione del provider microgaming, leader mondiale del settore e creatore del primo casinò online nel 1994. Dobbiamo poi menzionare il recente successo del settore e-commerce che, come rilevato dall’Osservatorio sul commercio elettronico del Politecnico di Milano, sta continuando a macinare importanti tassi di crescita anche in Italia, nonostante fosse partito decisamente a rilento.

Ritorno alle origini: natura e sostenibilità ambientale

Se da un lato il boom del digitale sembra puntare al futuro, dall’altro la ricerca della sostenibilità ambientale e la sempre maggiore richiesta di prodotti biologici nel settore alimentare sembrano auspicare un benefico ritorno alle origini, capace di mettere in conto la possibilità di intraprendere abitudini più sane e di garantire un maggiore rispetto dell’ambiente circostante. A determinare il successo dell’industria alimentare bio sarebbe la costante crescita della domanda: secondo i dati offerti dalla società di consulenza aziendale Ecovia Intelligence, il mercato globale del biologico potrebbe ormai contare su una cifra pari a 90 miliardi di dollari di fatturato e l’Italia avrebbe il merito di essere uno dei Paesi ad aver raggiunto il migliore risultato in Europa, maturando nel 2016 un fatturato pari a circa 3 miliardi di euro. Crescente anche l'attezione per l'allevamento biologico, in crescita dell’8% rispetto al 2017: tra i prodotti bio più venduti nel corso del 2018 uova, confetture, gallette di cereali e prodotti sostitutivi del latte occuperebbero le prime posizioni in classifica. In tutto il mondo, la consapevolezza dell'impatto dell'uomo sull'ambiente che ci circonda è sempre maggiore: le energie rinnovabili, il riciclo di materiali come la plastica e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica sono tutti segmenti in cui anche il settore privato può espandersi.

In definitiva, per quanto il momento economico attuale non sia tra i migliori e per quante possano essere le preoccupazioni relative all’economia globale e a quella del nostro Paese, l’innovazione continua imperterrita il suo percorso in ascesa, dimostrandosi ancora in grado di sorprendere e soddisfare i suoi consumatori.