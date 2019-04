Giornata "a quattro zampe" nella zona Castelletto di Bra, con Annalisa Genta.

Il 22 aprile, dal 1970, 192 Paesi del Mondo celebrano la Giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale del Pianeta, in cui i cittadini del Mondo si uniscono per festeggiare la Terra e per promuoverne la salvaguardia. Proprio in questa occasione, il lunedì di Pasquetta, Annalisa Genta, candidata a Sindaco di Bra per il centrodestra, ha organizzato una passeggiata e un picnic che ha visto la partecipazione di un bel gruppo di cittadini braidesi, in compagnia dei loro amici a quattro zampe, protagonisti di una camminata in una delle zone più verdi di Bra, il Castelletto. Il gruppo ha fatto tappa per il pranzo in un bel prato, dove, dopo aver consumato tutti insieme il cibo portato da casa, bambini, adulti e i loro cani si sono intrattenuti giocando a palla, per poi discutere di che cosa può essere fatto da un'Amministrazione per una serena convivenza tra chi vive con un cane e chi no.

Dal confronto tra Annalisa Genta e le persone presenti è scaturita innanzitutto la necessità di educazione e rispetto delle persone e dei luoghi da parte di chi porta il proprio cane a passeggio; del resto esiste una legge che impone ai proprietari la raccolta delle deiezioni dei loro amici a quattro zampe e questa direttiva deve essere fatta rispettare, con controlli mirati e l'applicazione di sanzioni all’occorrenza. Operazione, quest'ultima, che può essere facilitata dall'incremento della presenza, nelle varie strade della città, di cestini appositi per la raccolta, con distribuzione dei sacchetti atti a questa funzione.

Altra riflessione emersa da questo confronto e parte integrante del programma elettorale di Annalisa Genta, la necessità di creare spazi appositi dedicati ai cani di città, che per ora sono limitati a quello di zona Madonna Fiori, difficilmente fruibile da chi abita in zone lontane dal sito, considerando soprattutto che sono molti gli anziani che convivono con un pelosetto a quattro zampe, e spesso hanno difficoltà ad affrontare lunghi tragitti a piedi.

Da non sottovalutare, infine, la realizzazione di un'area attrezzata per l'agility, in cui ognuno possa far correre il proprio cane e farlo giocare in libertà e in sicurezza.