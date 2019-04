"Liberazione faccia rima con Pacificazione": il messaggio di Gianna Gancia ai giovani di Magliano Alpi. "Ora la sfida delle nostre libertà fondamentali si gioca in Europa"

Anche la Capogruppo alla Regione Piemonte Gianna Gancia, Presidente della Provincia fino al 2014 e attuale Candidata al Parlamento europeo per la Lega alle elezioni del 26 maggio, ha portato il proprio saluto alle autorità e ai giovani presenti a Magliano Alpi alla cerimonia festiva solenne promossa dal Comune e dal sindaco Marco Bailo, presenti il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi e l'avvocato e omonimo Alessio Ghisolfi.

"Liberazione deve fare rima con pacificazione - ha dichiarato - nessuno di noi mette in dubbio, né lo ha mai fatto, il 25 aprile come festa e patrimonio nazionale, altrimenti non saremmo qui, la vera sfida è declinare al presente e al futuro e non più solo al passato il fatto di trovarsi uniti intorno al concetto di Liberazione: perché adesso guardare esclusivamente al passato porta a divisioni che ci indeboliscono laddove invece dobbiamo dimostrare coesione per recuperare le nostre libertà di cittadini, di persone, di lavoratori. Ci dobbiamo liberare da quei fattori che oggi ci fanno sentire tutti un po' meno sicuri nella vita e nel lavoro, e per questo bisogna recuperare lo spirito originale di questa giornata non per dividerci a casa nostra ma per fare fronte unico laddove, in Europa per esempio, altri decidono su di noi e spesso a prescindere da noi.Chi ha combattuto il 25 aprile non penso immaginasse questa Unione Europea o quello che è successo in Italia dal 2011 al 2017".