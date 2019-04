Busca, il sindaco Marco Gallo sul 25 aprile: "Dobbiamo proteggere la libertà come un bambino"

Nel 74° anniversario della liberazione partirei ponendoci una domanda molto semplice. Sappiamo dare una definizione chiara di cos’è la libertà? Una risposta potrebbe essere “Una cosa che ci è costata tanto e che a volte ci dimentichiamo di avere” oppure “la libertà è come un bambino, se non la proteggi non ha futuro”.

Così ieri sera il Sindaco Marco Gallo a Ceretto nel discorso del 5 Aprile al cippo dei Caduti che ricorda le vittime della strage del 5 Gennaio 1944, che unisce Busca con Costigliole Saluzzo nelle celebrazioni della ricorrenza.

"Respingiamo in modo fermo – ha poi sottolineato Gallo - tutti quei tentativi di riscrivere la storia, respingiamo le polemiche che in questi ultimi anni si accendo puntualmente attorno al 25 Aprile, i tentativi di appropriarsene o di prenderne le distanze, le partecipazioni interessate o le non partecipazioni. Il 25 aprile è la festa della Libertà, dell’Italia, è la festa di tutti".

Il suo intervento è poi proseguito così: ”In queste poche, chiare, semplici parole sta il significato del nostro 25 Aprile e della nostra presenza qui a Ceretto, un luogo di incontro tra le comunità di Busca e Costigliole che ogni anno si ritrovano a celebrare uno degli avvenimenti che hanno segnato la storia della nostra provincia. 27 uomini barbaramente uccisi dalla violenza e dalla brutalità nazifascista il 5 gennaio del 44. Sono passati 74 anni dalla liberazione dell’oppressione nazi-fascista. Sembra un fatto lontano, eppure credo sia ben più vicino a noi di quanto possiamo pensare".

"Il secondo conflitto mondiale fu una tragedia umana collettiva. Ce lo ricordano le lapidi con i nomi dei morti e i monumenti presenti sulle piazze e anche nelle borgate più sperdute della nostra provincia. Ogni famiglia si trovò a fare i conti con la morte, la sofferenza, la miseria, la fame. In cinque anni di conflitto la sola provincia di Cuneo contò più di 15000 vittime". “Focolai di guerra non distanti da noi, la pressione dei popoli dell’Africa che premono alle nostre frontiere e che fuggono dalla povertà e dai conflitti ci devono far riflettere. Il Presidente della Rapubblica Sergio Matteralla oggi all’Altare della Patria ha sottolineato il significato della Resistenza come ‘riscatto nazionale e valore morale’ chiarendo che ‘oggi come allora c'è bisogno di donne e uomini liberi’. ‘Molti italiani, donne e uomini, giovani e anziani, militari e studenti, di varia provenienza sociale, culturale, religiosa e politica, maturarono la consapevolezza che il riscatto nazionale sarebbe passato attraverso una ferma e fiera rivolta, innanzitutto morale, contro il nazifascismo. Nacque così, anche in Italia, il movimento della Resistenza. Resistenza alla barbarie, alla disumanizzazione, alla violenza: un fenomeno di portata internazionale che accomunava, in forme e modi diversi, uomini e donne di tutta Europa’. ‘La Resistenza ci insegna che, oggi come allora, c'è bisogno di donne e uomini liberi e fieri che non chinino la testa di fronte a chi, con la violenza, con il terrorismo, con il fanatismo religioso, vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponendoci un destino di asservimento, di terrore e di odio’. “Respingiamo in modo fermo tutti quei tentativi di riscrivere la storia, respingiamo le polemiche che in questi ultimi anni si accendo puntualmente attorno al 25 aprile, i tentativi di appropriarsene o di prenderne le distanze, le partecipazioni interessate o le non partecipazioni. Il 25 aprile è la festa dell’Italia , è la festa di tutti. In nessun paese occidentale la memoria è così divisa e frammentata. Nessuno in Francia, oserebbe mettere in discussione i valori della Rivoluzione del 1789, come nessuno in Germania ha da ridire sulla caduta del Muro di Berlino, per non parlare della sacralità del 4 luglio negli Stati Uniti. I valori della democrazia e della libertà sono universalmente riconosciuti, e fanno parte integrante dell’identità delle nazioni, un po’ meno nel nostro Paese".

“Quindi noi presenti qui stasera abbiamo ogni giorno di più il dovere di ribadire e rinnovare quei valori di democrazia, libertà, giustizia ed uguaglianza conquistati dalla resistenza e dai padri di quella che oggi è la nostra repubblica. E’ bello quindi celebrare e festeggiare il 25 Aprile con iniziative come questa, con la partecipazione di tanti giovani. E’ bello far capire alle giovani generazioni che la Resistenza non è patrimonio di un partito o di una parte politica, ma la Resistenza fu qualcosa di profondo, universale di penetrante nei cuori".

"Oggi non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere sul passato e sul futuro. Credo che valori, come la libertà, la solidarietà, la tolleranza, il ripudio della guerra, il diritto al lavoro, l’amor patrio furono alla base del movimento della Resistenza. Manifestazioni come quella di oggi, vogliono essere un impegno a mantenere viva la memoria degli eventi che hanno caratterizzato la storia della nostra Patria Il 25 Aprile ha un grande significato. Anche oggi dobbiamo continuare a “resistere” per costruire un’Italia più giusta, per trasmettere questi valori alla giovani generazioni. Dobbiamo essere testimoni di pace ogni giorno ed in ogni momento: sul lavoro, nella scuola, nello sport".

“Essere qui, questa sera, in tanti è un bel segnale. Questi sentimenti, questi valori ci fanno guardare con fiducia al nostro futuro, uniti nell’orgoglio di grandi tradizioni di civiltà nell’impegno a contribuire al progresso e alla pace di tutti i popoli con chiari e forti sentimenti di fedeltà al tricolore e alla nostra Costituzione”.