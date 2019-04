L'Oasi Giovani di Savigliano ha accolto il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino

Il presidente Oasi Giovani ha poi sottolineato come l’Associazione, che impiega oltre una cinquantina di operatori, sia una realtà che guarda al futuro, intenzionata a sviluppare sempre nuove iniziative a favore della collettività, soprattutto rivolte alle fasce deboli, anche in nuovi settori come quello dell’agricoltura sociale, ma che allo stesso tempo vuole ricordare e ringraziare i propri benefattori presenti e passati e proprio per questo è nato il progetto “Pantheon dei Benefattori-Centro di documentazione della filantropia saviglianese”, attraverso il quale si vuole esprimere gratitudine per quanti nei secoli passati hanno contribuito al opere pie confluite nel 1997 in Oasi Giovani onlus e che avrà sede nella chiesa del Conservatorio delle Orfane, a Savigliano.