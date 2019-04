Primo Maggio al Colle di Tenda: "Ripartire dalle infrastrutture per creare occupazione di qualità"

Ripartire dalle infrastrutture bloccate per ridare dignità all’occupazione della provincia che sia sicura, di qualità volta all’innovazione. Con questi presupposti le tre sigle confederali della provincia di Cuneo di Cgil, Cisl e Uil si sono riunite questa mattina, venerdì 26 aprile, nella sede Cisl di via Cascina Colombaro per presentare le iniziative legate alla Festa dei lavoratori in programma il Primo Maggio.



Un evento che vede per il terzo anno consecutive le tre sigle unite unitariamente per porre l’attenzione al lavoro e ai lavoratori della provincia di Cuneo. Quest’anno l’evento si sposterà sul Colle di Tenda, il valico transfrontaliero i cui cantieri sono da tempo fermi.



“Abbiamo scelto di portare l’iniziativa dedicata ai lavoratori al valico tra Italia e Francia le cui vicissitudini si sono ripercosse su circa 100 lavoratori.” – ha spiegato il segretario generale provinciale Cisl Massimiliano Campana – “Nel mondo edile dal 2008 a oggi si sono persi circa 2.900 posti di lavoro. E’ il settore che più di ogni altro ha subito le conseguenze della crisi. Tutto questo nonostante la nostra provincia stia registrando un quadro positivo.”



Il tasso di disoccupazione si è ridotto dal 2017 al 2018 dal 6,1% al 4,3% il 5,1% di sesso femminile mentre il 3,8% di sesso maschile. La disoccupazione giovanile (tra i 15 e i 24 anni) si attesta a 19,8%.



Bene i dati di export (Cuneo è la seconda in provincia) e l’incremento del turismo e di tutto l’indotto legato a questo comparto.



Campana ha poi ricordato le recenti morti sul lavoro che sono sette dall’inizio del 2019: “Necessario combattere questo dramma e avviare una cultura della sicurezza sul lavoro.Inaccettabili i tagli all’Inail in questo senso.”



“In provincia di Cuneo è aumentato il lavoro autonomo, part time e precario” – ha continuato Davide Masera segretario generale della Cgil Cuneo – “Abbiamo necessità di parlare di buona occupazione. Ben venga l’industria 4.0, ma è necessario che si viaggi di pari passo con la logistica 4.0. E in provincia di Cuneo siamo lontani da questo. Non esiste un piano nazionale dei tasporti, bisogna lavorare complessivamente su tutti questi aspetti anche in vista dell’arrivo della prima nave a Vado Ligure nel nuovo interporto che giungerà in Italia a dicembre. Ma siamo veramente pronti?”.



“Manca un’idea generale sullo sviluppo” – spiega Armando Dagna segretario generale Cuneo-Asti Uil – “Pensare di tagliare il costo del lavoro solo colpendo i lavoratori è sbagliato. Sul concetto di abbattere i costi del lavoro l’Italia si è arenata e abbiamo impedito a questo paese di fare gli investimenti necessari per andare avanti. Il lavoro gratis o poco pagato significa una qualità di servizi scadenti.”