Elezioni Regionali, Renato Maiolo: "Conto di portare in Regione la mia concretezza, l'ho dimostrato durante gli anni di amministrazione a Santo Stefano Roero"

Santo Stefano Roero è un Comune di circa 1400 abitanti al confine con Canale, Montà, Monteu Roero, Pralormo, incastonato su una lingua di terra tra le rocche, un insolito fenomeno di erosione, che costituisce l'elemento tipico paesaggistico e identifica l'aspetto culturale del paese.

Negli ultimi quindici anni è stato amministrato dal sindaco uscente Renato Maiolo, ora candidato alle prossime regionali del 26 maggio come consigliere nella lista dei Moderati in appoggio al governatore uscente Chiamparino.

Un paese dalle dimensioni contenute che ha saputo in questi ultimi anni cogliere le opportunità e valorizzarsi, grazie alle capacità del suo primo cittadino: "Conto di portare in Regione la mia concretezza, l'ho dimostrato durante gli anni di amministrazione in paese. Lo prova il lungo elenco di opere che siamo stati in grado di fare nonostante la scarsità di risorse in un Comune piccolo come il nostro, grazie anche alla nostra capacità di trovare contributi"

Quali sono le opere portate a termine nel capoluogo nel corso dei suoi anni amministrativi da sindaco?

"Tra i lavori eseguiti in frazione Nostra Signora delle Grazie ci sono le asfaltature della strada “Bisoca” dove tra l'altro si è provveduto alla sistemazione di una frana per un importo pari a 53 mila euro. Asfaltature anche in strada Bas d’Andriet, strada Pedada, strada Bastianetto, strada Saracco, strada Campetto e parte della strada Cà Bianca (allargata di oltre 2 metri nel primo tratto). In località Cà Bianca oltre l’asfaltatura di un tratto del manto stradale è stata realizzata la scogliera.

In termini di illuminazione pubblica si è provveduto alla sostituzione di lampade a led nella frazione Nostra Signora delle Grazie e con l'inserimento di lampade notturne per l'illuminazione della facciata della chiesa. Terminati i lavori di realizzazione di un tratto di illuminazione pubblica lungo la provinciale 110 in prossimità del Capoluogo.

Si è provveduto alla piantumazione di piante e cespugli con impianto d’irrigazione presso il concentrico.

Sul fronte della scuola sono terminati i lavori presso la scuola primaria: ampliamento della struttura e realizzazione di un’aula multimediale, rifacimento del tetto, impianto elettrico, sostituzione della caldaia e di tutti i serramenti, inoltre è stato realizzato il cappotto termico su tutto l’edificio con i panelli fotovoltaici per un importo complessivo di 600 mila euro finanziati per 570 mila euro dalla Regione Piemonte ed il restante con fondi comunali. Lavori di manutenzione sono stati realizzati per il drenaggio delle acque piovane e per il rifacimento del marciapiede presso le scuole. Realizzato un gazebo presso la scuola materna e realizzato un muro a sostegno dalla scarpata lungo la Strada Trebea.

É stato ristrutturato l’ex locale delle poste adibito a biblioteca comunale e acquistata la scaffalatura. Sono stati ultimati i lavori per la ristrutturazione di un locale pubblico da utilizzare come archivio comunale.

Tra i lavori ultimati: il nuovo ufficio postale già in funzione dal mese di maggio 2014, il consolidamento della strada comunale Madonna della Grazie danneggiata dagli eventi alluvionali, il ripristino delle strade comunali: Anime, Campetto, Capoluogo, Carretta, Mongardino, San Michele, Sant’Antonio, Gorrini per un importo complessivo di 35 mila euro di cui 33 mila stanziati dalla Regione Piemonte, la ristrutturazione della chiesa di San Bernardino finanziati per circa 170 mila euro con contributo dell’8 per mille dallo Stato.

Presso la frazione San Lorenzo sono stati effettuati i lavori di ampliatura e di asfaltatura in strada Bordoni, nelle strade del centro abitato della frazione, nella piazza della chiesa e davanti al cimitero. L'intera frazione ha visto la sostituzione di innovative lampade a led.

É stata asfaltata anche la strada Bacialin e realizzata una scogliera in seguito ad un evento franoso. Si è provveduto a realizzare l’infrastruttura per la raccolta delle acque piovane dalla frazione Virani fino alla frazione San Lorenzo.

I lavori di ristrutturazione nel cimitero di San Lorenzo hanno visto il rifacimento della copertura, la sistemazione della grondaia, la tinteggiatura. Mentre nei pressi del cimitero è stato installato un ripetitore telefonico per garantire la copertura dell’intera zona, precedentemente priva di servizio di telefonia mobile"





Quali, invece i lavori eseguiti in tutte le altre frazioni?

"Attraverso il progetto “Uno sguardo sul Roero, la valorizzazione a rete dei Belvedere nei centri storici” si è sistemata tutta l’area attorno alla chiesa di San Michele per un importo di 32.200 euro finanziato dalla Compagnia San Paolo.

In termini valorizzazione del territorio abbiamo inaugurato la Tartufaia Commemorativa e Sperimentale in occasione della terza Festa del Tartufo Bianco delle Rocche del Roero.

E’ stata realizzata l’estensione della rete gas metano dalla frazione San Lorenzo alla frazione Berteri, il muretto di sostegno in strada Gorrini e la relativa sistemazione della strada. Ultimato anche il campo da bocce, sostituito un tratto del vecchio acquedotto in frazione Sant’Antonio, ultimati i lavori della scogliera in strada San Michele e realizzati alcuni intratti di scogliera lungo il rio in strada Campetto.

Sono stati eseguiti i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della strada comunale Balla Lora, per un totale di 220 mila euro di cui 200 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte. Inoltre sono stati eseguiti altri lavori per circa 27 mila euro e l'asfaltatura in frazione Reina - Balla Lora.

Realizzati i lavori di sistemazione del movimento franoso in località Truina per un importo di 300 mila stanziato dalla Regione Piemonte e realizzato un muro a sostegno dalla scarpata lungo la Strada Trebea. Sono state istallate una parte delle 27 telecamere sul territorio comunale per un importo di circa 90 mila euro.

Mentre sono quasi terminati i lavori di realizzazione di un tratto di illuminazione pubblica lungo la Provinciale 110 in prossimità del capoluogo.

Tra i lavori ultimati: una tettoia in ferro presso il Palarocche, interventi di ripristino e di sistemazioni di alcune strade comunali (Carretta, Podio, Anime, Mongardino, San Michele, Balla Lora e Madonna delle Grazie) in seguito dei forti eventi meteorologici, realizzazione degli impianti sportivi comunali con fornitura e posa delle attrezzature e riqualificazione dell'area circostante per un valore di 58 mila euro, installazione di una caldaia presso la chiesa di san Bernardino e di nuove luci al suo interno.

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione dell’area camper per un importo di circa 63 mila euro in parte finanziati dalla Regione Piemonte".