Giancarlo Panero, candidato Verzuolo Bene Comune: "In cinque anni rimesso in pareggio il bilancio. Occupazione e nascite tra le nostre priorità"

Il candidato a sindaco Giancarlo Panero alla guida della lista "Panero per Verzuolo bene Comune" tira le somme dei cinque anni appena trascorsi.



“La premessa è stata quella di mettere in pareggio il bilancio del comune” – spiega Panero – “Abbiamo rivisto alcune voci aderendo ai bandi nazionali, regionali e delle fondazioni bancarie. Abbiamo ridotto l'indebitamento del comune del 60 % passando da oltre 1.398000 al 563.000 e quindi la nuova amministrazione potrà subito realizzare ben 740.000 euro in investimenti. Il bilancio preventivo approvato all’unanimità il 27 marzo scorso pareggia a 6 milioni 153mila euro di cui il 50% coperto dai tributi comunali. Solo 239mila euro, invece, sono coperti da finanziamenti statali, ridotti di 590mila euro all’anno negli ultimi anni. E tutto questo nonostante i dipendenti comunali dovrebbero essere 35 a tempo pieno e sono invece 23 di cui 6 a part time. Per il 2019 abbiamo confermato i tributi del 2018.”



“Continuiamo e continueremo a gestire degli affitti concordati” – prosegue il candidato Panero – “Con degli sconti sui tributi. C’è l’esenzione dell’Irpef per coloro che hanno un reddito imponibile dichiarato inferiore a 17mila euro.”



“Abbiamo attivato il fondo alle imprese al fine di aumentare l’occupazione” – continua – “a tal proposito una recente indagine de Il Sole 24 ore pone Verzuolo tra i comuni virtuosi della provincia di Cuneo per quello che concerne l’occupazione nel 2018. Il nostro comune è il 23° sui 247 centri della Granda. La percentuale si attesta al 70,14%, (rispetto alla popolazione presa in esame tra i 15 e i 64 anni) otto punti percentuali sopra alla media nazionale. Siamo il quarto comune del saluzzese in questo senso. Ad avere percentuali superiori ci sono solamente Lagnasco, Manta e Ostana.”



“La crisi della Burgo ha colpito il nostro territorio”- spiega Panero – “Abbiamo seguito e voluto il progetto di riconversione della cartiera con la firma del protocollo tra azienda, provincia, Regione e Verzuolo con la promozione di iniziative di accompagnamento al piano di risanamento e al processo di riconversione industriale dello stabilimento convolto un anno e mezzo fa da una delicata vertenza.”



“Inoltre abbiamo apprezzato e sostenuto l’azione di recupero e di miglioramento dell’area ex Cdm da parte della Tonoli” – continua il candidato per Verzuolo Bene Comune – “Un’azione che è stata proposta e gestita dall’Azienda e dall’Amministrazione comunale e che porterà benefici sia dal punto di vista occupazionale che del risanamento ambientale dell’area e della viabilità.”



“L’obiettivo anche per i prossimi anni è intervenire sugli aspetti occupazionali incentivando le imprese con politiche mirate” – conclude Panero – “Tra i punti su cui porremo l’attenzione è l’intervento sugli aspetti demografici. Verzuolo nell’ultimo anno ha perso 56. Al 1 gennaio 2018 erano 6480 i residenti. Al 31 dicembre 2018 sono 6424. Dobbiamo tornare a far crescere la nostra popolazione.”