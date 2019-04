“Una foto al museo”: a Valdieri un workshop gratuito per conoscere la fotografia dei beni culturali

Mercoledì 1° maggio 2019 si svolge, a Valdieri, il terzo e ultimo workshop fotografico gratuito di scoperta del patrimonio museale e archeologico del territorio, un'attività promossa dalla Città di Cuneo nell'ambito del progetto europeo TRA[ce]S - Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, è rivolto a dilettanti ed appassionati di fotografia che vogliano conoscere gli elementi base della tecnica ed applicarli ad una giornata fotografica in contesti legati ai beni culturali.

Il fotografo professionista Paolo Viglione, che ha all’attivo numerose collaborazioni fotografiche per guide turistiche e culturali, condurrà i partecipanti alla scoperta del Museo della Necropoli e dell’area archeologica di Valdieri.

Un'opportunità resa ancora più speciale dal fatto che nel corso della giornata il Parco archeologico di Valdieri si animerà (orario: 10-18) con Ritorno alla Preistoria, giornata di archeologia sperimentale a cura dell’associazione L’Arc di Villar San Costanzo. Nell'occasione saranno inaugurati i nuovi allestimenti all’interno della capanna del Parco realizzata su un modello di abitazione dell’età del Bronzo.

Gli archeotecnici si cimenteranno inoltre in dimostrazioni di tecniche artigianali: lavorazione dell’argilla, levigatura della pietra, fusione in stampo del metallo. Un laboratorio all’aperto che invita a osservare la trasformazione di materie prime e provare ad usare i manufatti finiti, imitando gesti e tecniche artigianali della lontana preistoria e protostoria.

Un modo per scoprire quanto fossero già evoluti gli antichi abitanti delle vallate alpine. Alle 10.30, 14, 15.30 archeologi effettueranno visite guidate alla necropoli protostorica e al Museo di Valdieri.

Il workshop prevede una lezione teorica in orario mattutino durante la quale verranno fornite le principali nozioni tecniche per operare al meglio in un contesto fotografico complicato e non modificabile come quello dei beni culturali, anche museali: definire apertura del diaframma e tempi di esposizione, scegliere la lunghezza focale migliore.

Nel pomeriggio spazio alle esercitazioni pratiche seguite dal fotografo e focalizzate sulla realizzazione di un reportage fotografico in grado di descrivere al meglio il luogo del workshop, con la preziosa possibilità di fotografare le attività esperienziali della giornata: per questa ragione un giornalista fornirà a ciascun partecipante la traccia scritta di un articolo. Tutti i partecipanti saranno quindi chiamati a improvvisarsi fotografi di una redazione e a produrre il materiale fotografico utile a illustrare l’articolo.

Il laboratorio fotografico, organizzato dal Comune di Cuneo nell'ambito del progetto TRA[ce]S - Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud, e finanziato dall'Unione Europea attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014 – 2020, rientra tra le attività di promozione volte ad incentivare la fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio che, sulla base delle nuove opportunità individuate dal “Decreto cultura”, ha potuto esprimersi in forma originale.