Stefano Ciccone, è il nuovo coordinatore del circolo del Partito Democratico della Langa doglianese

Nuovo coordinatore e nuova sede per il circolo del Partito Democratico della Langa doglianese. Stefano Ciccone, 49 anni, è stato infatti eletto all'unanimità, nei giorni scorsi, dagli iscritti della sezione.



Affiancato dal vice coordinatore Nicolò Canis, dal tesoriere Giacomo Taricco e dai numerosi nuovi iscritti, Stefano Ciccone ha tenuto il suo primo discorso nella nuova sede del circolo, a Dogliani in via Corte 26, che verrà inaugurata ufficialmente sabato 4 maggio alle 11.



Dopo aver ringraziato il predecessore Valerio Semprevivo per aver tenuto alta la bandiera del partito in tempi tutt'altro che facili, Ciccone ha proseguito: "Il nuovo PD della Langa doglianese, in linea con la natura non-partitica delle liste civiche nei piccoli centri, lascia libera scelta ai propri iscritti per le elezioni amministrative. Tuttavia abbiamo una nostra visione politica, siamo disponibili a riallacciare i rapporti e a collaborare con le persone e le istituzioni. Abbiamo idee e programmi e anche se non partecipiamo direttamente alle amministrazioni comunali, prenderemo parte alle scelte e ne saremo la coscienza critica, una sorta di governo ombra.



Stiamo invece già facendo una decisa campagna per le regionali e le europee, per confermare Sergio Chiamparino alla guida della regione e portare Ivana Borsotto a Bruxelles, e soprattutto per scongiurare il ripetersi dei disastri che abbiamo ereditato dal dissennato mandato leghista di Cota".



Nella nuova sede, intanto, si preparano eventi ed incontri. "Direttivo ed iscritti si incontrano qui ogni primo giovedì del mese e le serate sono aperte a tutti - sostiene Nicolò Canis - vogliamo recuperare il rapporto con la gente e con il territorio e dare un segnale di presenza ai cittadini che hanno partecipato numerosi alle primarie di marzo. Per questo il circolo resterà aperto tutti i martedì mattina per parlare con la gente, incontrarci e confrontarci sulla nostra idea di Paese e di società''.



"Stiamo riorganizzando il circolo recuperando i contatti con le persone - commenta Giacomo Taricco - non soltanto di Dogliani ma anche di tutta la nostra zona, che comprende Novello, Monchiero, Monforte, Carrù, Lequio Tanaro, Farigliano, Belvedere e Murazzano. Invitiamo tutti a partecipare ai nostri incontri perché siamo un circolo aperto. Il Partito Democratico negli ultimi anni, qui come altrove, è stato vissuto come lontano dalla vita reale e forse anche 'poco' di sinistra. Ma siamo pronti a rimetterci in gioco, a tornare nelle piazze e non solo nelle istituzioni".



Fra i primi a visitare la nuova sede, intanto, sono arrivate due ospiti illustri, due donne coraggiose e preparate: Laura Parker, coordinatrice nazionale di Momentum e candidata laburista al Parlamento europeo a Londra, e Maria Peano, candidata Pd al Consiglio Regionale del Piemonte.



"Siamo orgogliosi di iniziare in nostro cammino come circolo assieme a due donne capaci, attive e di sinistra - conclude Stefano Ciccone -. Alle prossime elezioni regionali sosterremo infatti Maria Peano, in lizza nel PD con Chiamparino Presidente. Perché è giovane, perché è una donna e perché rappresenta la discontinuità che il paese ha domandato con le primarie".



Siete tutti invitati all'inaugurazione della nuova sede sabato 4 maggio alle 11 in via Corte 26 a Dogliani!

Stefano Ciccone ha 49 anni, è sposato e non ha figli. Ha vissuto 18 anni all'estero, principalmente nell'Europa dell'Est e a Londra. Ha studiato storia contemporanea e storia dei partiti e dei movimenti politici all'università di Torino. Parla Inglese, Bulgaro e Rumeno.



Imprenditore prima e in seguito Vice President di Renault Trucks South - East Europe, poi Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia, oggi è consulente.

Tra i suoi hobby ci sono la produzione di vino, la musica e la letteratura