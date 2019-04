AIDO "come back" from Houston

Si è da poco conclusa l'avventura che ha visto alcuni studenti di Cuneo prender parte negli Stati Uniti d'America in Texas alla finale internazionale della "First Lego League".



Al di là del risultato una bellissima esperienza quella vissuta in compagnia ed al fianco dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule che ha voluto raccogliere l'appello "Houston abbiamo un problema" quale utile occasione di promozione ed adesione al "dono".



"AIDO Piemonte e la Sezione Provinciale di Cuneo da tempo credono nei giovani ed in particolare al mondo scolastico dove l'occasione e la possibilità di riflessione hanno un ruolo importante ed utile per ridar speranza ai tanti malati, oltre 8.000, in lista d'attesa per un trapianto" - dicono Valter Mione e Gianfranco Vergnano dirigenti di una realtà che conta in Italia oltre 1.500.000 soci.

"Con i ragazzi dell'Istituto scolastico di San Rocco Castagneretta (Comprensivo Corso Soleri) abbiamo avuto la possibilità di portare un messaggio importante volto a preservare la vita" - dice il Presidente AIDO Gruppo Comunale di Cuneo Gianfranco Filippi a cui fà nuovamente eco il Segretario Nazionale Vergnano - "Vedere che la Fondazione CRC del Presidente Giandomenico Genta ha riconosciuto questo progetto meritevole di sostegno è per AIDO motivo di soddisfazione perchè sottolinea ed evidenzia una giusta scelta. Siamo pertanto riconoscenti agli insegnanti, in particolare alla Professoressa Stefania Romagnoli, che hanno permesso ad una realtà di mero volontariato e di grande impatto sociale come la nostra di vivere quella che di certo rimarrà una bellissima iniziativa con un positivo ricordo...ergo ben rientrati in Italia ragazzi!"