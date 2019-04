Boom di presenze per il primo weekend di "Vinum" ad Alba

Ha inaugurato con successo il 25 aprile, presso la Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena di Alba, la 43a edizione della Fiera Nazionale Vinum la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia che presenta quest’anno 800 etichette di circa 400 produttori del territorio di Langhe, Roero e Monferrato.



Nel lungo ponte di fine aprile la manifestazione - che ritornerà ad Alba il 1° maggio e nuovamente il weekend del 4 e 5 maggio - un pubblico giovane, attento e selezionato di enoturisti provenienti da tutte le regioni d’Italia insieme a moltissimi stranieri hanno degustato i migliori vini piemontesi nei banchi d’assaggio disseminati nel centro storico della città. Fin dai primi giorni di vendita online, lo scorso gennaio, si sono registrate molte prenotazioni da Svizzera, Gran Bretagna, Norvegia e nord Europa a cui si sono aggiunti visitatori dall’Olanda, Irlanda, Ucraina, Canada, Brasile e Porto Rico. Nel weekend del 27 e 28 aprile ad Alba, Città Creativa Unesco per la Gastronomia, è stata inoltre ospitata la città francese di Limoges Città Creativa Unesco universalmente conosciuta per la sua porcellana e i suoi smalti.



In 5 piazze albesi e a Palazzo Mostre e Congressi, è stato possibile degustare i grandi vini rossi delle Langhe come il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, i bianchi delle Langhe, i vini del Monferrato, il Roero, il Roero Arneis, il Gavi, il Brachetto d’Acqui, il Dolcetto, l’Asti Spumante secco e dolce, il Moscato d’Asti e l’Alta Langa senza dimenticare le grappe e i distillati del Piemonte. Tutte le degustazioni sono guidate e curate da esperti sommelier AIS - Associazione Italiana Sommelier della Regione Piemonte.

Il sistema del vino piemontese presente a Vinum è coordinato da Piemonte Land of Perfection, il soggetto che si occupa di armonizzare le strategie di promozione dei vini, dell’eccellenza agroalimentare e delle bellezze del Piemonte in tutto il mondo.





11 punti ristoro - curati dai Borghi di Alba aderenti alla Giostra delle Cento Torri, dall’Accademia Alberghiera di Alba e dall’Associazione Macellai Albesi - hanno proposto oltre 50 ricette del territorio. Lo Street Food ëd Langa permette di degustare le prelibatezze della nostra terra passeggiando per la città e sorseggiando un calice di vino.

Grande accoglienza anche per i laboratori e convegni sul mondo del vino e dei prodotti d’eccellenza come i workshop sui formaggi DOP grazie all’intervento dell’ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio e di esperti sommelier. La Sala Beppe Fenoglio ha segnato il tutto esaurito per le occasioni di approfondimento e i laboratori di Vinum Incontra. Sold out, tra i vari appuntamenti, anche l’interessante incontro a cura di Rastal Italia per approfondire l’importanza della scelta del calice per la degustazione.

Curiosità ed entusiasmo anche per gli appuntamenti Vinum va...al Golf al Golf Club di Cherasco dove sono stati abbinati “18 vini per 18 buche” rendendo onore dei 40 anni del Dolcetto.



Confermato il successo di VINUMINCANTINA Food&Wine Experience che ha offerto la possibilità di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato selezionate dai più grandi chef del territorio.

Arte e musica sono elementi complementari del programma di Vinum. A Palazzo Mostre e Congressi Acqua di Cherasco ha inaugurato In loco logo una mostra esperienziale che invita ad interagire con il panorama olfattivo del nostro territorio. A Palazzo Banca d’Alba sono esposti i progetti architettonici Platform. Best Italian Interior Design Selection selezionati tra oltre 400 candidature proposte alla redazione della prestigiosa rivista Platform Architecture and Design. Atmosfera festosa nel Cortile della Maddalena grazie ai concerti dell’International Jazz Day Unesco a cura di Milleunanota, nel decimo anno di attività dell’associazione. Il weekend si è concluso con il concerto del Braxophone 5et da New Orleans alla musica contemporanea nella Chiesa di San Giuseppe.

Il centro cittadino, grazie all’Associazione Commercianti del Centro Storico, è stato abbellito da numerose farfalle colorate con cui i visitatori hanno interagito tra selfie e foto ricordo.



Vino e bambini non sono un ossimoro grazie a Vinum Bimbi, l’area in cui i più piccoli possono scoprire il valore del vino attraverso il gioco grazie ai balocchi di legno, realizzati artigianalmente a km 0 dal Parco Didattico “Le colline di Giuca”. Per l’occasione sabato 27 aprile la Biblioteca Civica “G. Ferrero” ha organizzato una speciale lettura animata.



Molti gli arrivi in treno ad Alba anche grazie al rinnovato accordo con Trenitalia e tutto esaurito per gli speciali bus Torino-Alba andata e ritorno grazie alla partnership con Bus Company. Un’ottima azione per bere responsabilmente che va di pari passo con l’attenzione all’ecologia grazie anche alla collaborazione con l’acqua Valverde, servita rigorosamente in bottiglie di vetro.