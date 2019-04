Ecco in quale ordine compariranno sulla scheda i candidati a sindaco di Alba alle elezioni del 26 maggio

E’ stato estratto a sorte nella giornata di oggi, domenica 28 aprile, l’ordine di comparizione dei sindaci e delle liste in supporto che compariranno sulla scheda elettorale nelle prossime elezioni del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale di Alba.



Nella capitale delle Langhe saranno quattro i candidati a sindaco e compariranno in questo ordine: Giorgio Degiorgis, Lorenzo Paglieri, Carlo Bo e Olindo Cervella.



Nei tabelloni le liste compariranno con il seguente odine: Partito Democratico, Impegno Per Alba, Alba Bene Comune per Paglieri, Carlotta Boffa per Carlo Bo, Alba Città per vivere per Olindo Cervella, MoVimento 5 Stelle per Degiorgis, Fratelli d’Italia per Carlo Bo, Con Cervella per Alba attiva e solidale, Lega con Carlo Bo, Alba domani con Carlo Bo, Per Alba Cirio e Forza Italia per Carlo Bo.

I nomi in corsa per Alba sono quindi quattro. Non più cinque come si era ipotizzato nelle scorse settimane: il biologo e nutrizionista Gian Paolo Bonino della lista «SiAmo» non sarà in corsa per le prossime elezioni.