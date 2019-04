Eros Pessina non ha dubbi: "Busca diventerà una nuova Seborga piemontese"

Un’idea nuova di città. E’ questo uno degli obiettivi che il candidato sindaco Eros Pessina e la sua squadra hanno inserito tra i principali nel programma elettorale. Una concezione moderna con uffici che siano all'avanguardia partendo da una semplice riorganizzazione a livello di assessorati per creare una spirale dinamica.

- Cosa farete nel concreto?

Creeremo un assessorato alla Sicurezza. Che sarà un punto di collegamento fra la polizia locale e le altre forze di polizia presenti sul territorio. Per arrivare ad una Busca a furti zero. Il nostro cavallo di battaglia da molti mesi. Per realizzarlo intendiamo portare a 10 il numero di poliziotti locali sul territorio, secondo quanto richiesto dalla legge. In modo di avere minimo 2 turni di pattuglie e coprire il maggior numero di ore sul territorio. Con l'utilizzo anche in città e campagna di auto civetta e polizia locale in borghese in modo da prevenire con incisività situazioni di pericolo e reati. In contemporanea liberando la polizia locale di incombenze burocratiche quali la concessione di autorizzazioni e varie, tipo le autorizzazioni ai diversamente abili. Questo su modello di altre città. Anche perché secondo ultime sentenze giurisprudenziali non è opportuno che gli uffici che emettono autorizzazioni siano loro stessi a farle rispettare. E proprio per le autorizzazioni alla sosta dei diversamente abili, nel centro storico introdurremo dei posti auto per diversamente abili riservati nominalmente al diversamente abile residente. Per agevolarli loro o le loro famiglie.

- Intendete anche riorganizzare la viabilità? C’è l’eterno problema della mancanza di posteggi nel centro storico.

Noi vogliamo rilanciare i negozi ed il commercio nel centro storico. Che è in difficoltà. Guardi, il mio è un grido di allarme! Occorre agire. Subito! Subito maggiore aggregazione di tutti con il centro commerciale naturale. Dal sabato sera dopo la chiusura dei negozi alla domenica notte isola pedonale in via Umberto con animazioni e varie. Dal venerdì alla domenica bus che colleghi tutte le frazioni al centro storico e negli altri giorni colleghi la rete dei posteggi esterni all'area del centro storico al centro storico stesso. Con un maggior controllo della turnazione dei posteggi in via Umberto e col collegamento con pulmino, i posteggi a disposizione diventano alcune centinaia. Circa 300.

- E quelli dei bastioni?

Questi si aggiungeranno ai precedenti 300. Poiché realizzeremo in breve tempo un ascensore o un’eventuale scala mobile coperta che colleghi il piazzale San Giovanni Paolo II dei bastioni con il centro. Sarà un tutto unico. Alla fine i commercianti avranno più di 400 posti auto per i clienti rispetto alle poche decine attuali in cui c’è poca turnazione. Questo in tempi brevi.

- E via Umberto?

I posteggi in via Umberto devono essere tutelati. Magari valutando l’opportunità di rimuovere quella strana gimkana in piazza della Rossa e rallentando il traffico con dossi. Per quanto riguarda i camminamenti pedonali si possono apportare delle migliorie intervenendo nella parte iniziale di via Umberto, sempre salvaguardando i posteggi esistenti. Il centro storico deve diventare unito alle spaziose piazze esterne tramite il bus e tramite l’ascensore o scala mobile coperta dei bastioni.

- Busca rinascerà?

Certamente. Ne siamo convinti. Sarà una città nuova. Dinamica. Attiva. Con negozi aperti al turismo locale. A questa nuova Seborga piemontese che vogliamo realizzare. A questo nuovo rinato Marchesato di Busca che deve crescere e farsi conoscere. Noi lo faremo.