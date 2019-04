Mantini (Lega): “Per creare occupazione ai giovani è necessario attuare percorsi di formazione professionale funzionali all’innovazione tecnologica”

“Il lavoro e la formazione professionale sono due temi che mi stanno molto a cuore, sui quali è importante puntare se vogliamo dare una spinta positiva in più al mondo del lavoro. E non solo per i giovani”.



Con queste parole Anna Mantini, candidata per la Lega alla Regione Piemonte, sottolinea l’importanza di due settori dei quali, tra l’altro si è già occupata nella sua carriera politica.



“Come Consigliera di Parità Regionale e Provinciale - spiega Anna Mantini - ho avuto l’opportunità di occuparmi di lavoro e formazione. Quando ero in Provincia avevo attivato un tavolo di lavoro in cui erano rappresentate tutte le agenzie formative del territorio, che aveva portato molti benefici al tessuto economico della Granda. E ancor più in questo momento di recessione economica, considero il lavoro e la formazione, materie di fondamentale importanza”.



“Un tempo di questi settori si occupava la Provincia, vero?”.



"Sì, e ora sono di competenza regionale. A suo tempo qui in Piemonte furono delegati alle Province in un’ottica di sussidiarietà e, dopo lo scempio che è stato fatto di questi importanti enti con la sciagurata Legge Delrio, sono tornati alla Regione. Tra l’altro ci tengo a dire che anche questo è un obiettivo del nostro Segretario Salvini col quale concordo pienamente, ovvero quello di ripristinare le Province e di recuperare il ruolo che avevano di ente intermedio tra le Regioni e i territori”.



“Il rapporto di eccellenza della formazione è comunque la scuola: è possibile creare un collegamento proficuo per studenti?”



“Il rapporto tra la scuola e la formazione è fondamentale, così come è fondamentale dare pari dignità a questi percorsi di formazione. I Followup a livello nazionale ci dicono che i percorsi tecnici della F.P. sboccano in un’offerta di lavoro e in possibilità concrete di occupazione: il 90% trova una occupazione dopo la formazione professionale e questo specialmente, almeno nella nostra provincia, nei settori della meccanica, robotica, automazione ed anche nella così detta industria 4.0, ovvero la Big Data . Ed occorrono tecnici soprattutto in questo ultimo settore. Fra 5 anni non avremo persone preparate a soddisfare le richieste dell’Industria cuneese e il rischio è che questa dovrà andare a cercarle all’estero. Per questo tocca alla Regione Piemonte, per la quale mi candido con la Lega, incentivare e sostenere economicamente la formazione professionale in questi settori e riconoscere a tali percorsi formativi pari dignità di quelli scolastici”.