Matteo Gagliasso (Lega): "L'agricoltura torni al centro delle politiche regionali, inconcepibili i ritardi burocratici"

Il mondo dell'agricoltura - le sue sfaccettature, criticità e punti di forza - è senza dubbio d'attualità costante per il nostro territorio provinciale e regionale.



E, altrettanto fuor di dubbio, è tra le tematiche principali della campagna elettorale di Matteo Gagliasso, giovane candidato Saviglianese in forza alla Lega.



- Per quanto riguarda la tematica dell'agricoltura, come giudica questi cinque anni di amministrazione regionale Chiamparino?



Seriamente insufficienti, specie per il territorio cuneese che sull'argomento è stato soggetto a una valorizzazione gravemente incompleta.

Il Partito Democratico si è trovato davanti diversi scenari di crisi - come quello relativo al comparto del latte, per esempio - e ha dimostrato una gestione carente. Per non citare, poi, la questione della caccia e dei danni da fauna selvatica: molti agricoltori della Granda devono ancora vedersi corrisposto il denaro per i danni del 2017.

Il governo della Regione precedente pagava in anticipo la PAC ora invece continuiamo ad essere in ritardo, Inoltre il PD non ha sollecitato quando potevano il governo del loro stesso colore sui rimborsi assicurativi dei consorzi di difesa che erano fermi al 2016 invece con il Ministro Centinaio sono stati pagati tutti nel giro di pochi mesi.

È inconcepibile: la passione, il tempo e il denaro impiegati dagli operatori del settore non possono essere ripagati con ritardi burocratici di questo tipo.



- Per il nuovo esecutivo regionale quali saranno le sfide principali nel cuneese?



Bisognerà senza dubbio operare la valorizzazione completa del territorio cuneese nel suo complesso; l'albese è già avanti in questo senso, ma il resto della provincia non può essere dimenticato.

Sarà poi necessario dare vera voce alle piccole imprese che quotidianamente sviluppano prodotti di qualità altissima e riconosciuta in tutto il mondo, e incentivarne l'acquisto: sono tanti, e potrebbero comporre il nostro "made in Cuneo".



- I giovani sono al centro della tua attività politica. In che modo le loro tematiche specifiche si possono legare a quelle dell'agricoltura?



Il rapporto tra giovani e agricoltura deve e dovrà essere incentivato: gli iscritti nelle scuole superiori a indirizzo agrario sono in aumento, c'è quindi tra i giovani voglia di agricoltura, voglia che merita di trovare un'espressione. Come la piccola industria giovanile merita attenzione.



In una provincia agricola come quella di Cuneo è necessario escogitare e proporre incentivi a favore dei giovani, anche solo per portarli a coltivare nuove piantagioni, per far sì che rimangano sul territorio. Ma non è finita qui: bisognerebbe anche cercare di agire su una convinzione - purtroppo diffusa - che vede il settore agricolo e venatorio come inquinante, quando invece è centro e base importante per il tessuto economico e sociale dell'intera regione.