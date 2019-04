Speciale elezioni: ecco chi sono i “300” che correranno a sindaco nei comuni della Granda chiamati alle urne

308 nomi per 179 comuni. Sono i candidati a sindaco dei diversi centri della Granda che domenica 26 maggio andranno al voto. Si tratta delle elezioni più cospicue in termine di comuni coinvolti nella nostra provincia. La scadenza è avvenuta ieri, sabato 27 aprile, termine ultimo per presentare i candidati e le liste in appoggio. Su questi saranno in corso nei prossimi giorni tutti i requisiti per valutarne l’effettiva regolarità.



La maggior parte dei comuni (153) che andranno alle urne sono inferiori ai 3.000 abitanti ed eleggeranno un consiglio comunale costituito da 10 consiglieri. 22 i comuni tra i 3mila e i 10mila abitanti che andranno ad eleggere 12 consiglieri. Il solo comune di Busca tra i 10mila e i 15mila abitanti che dovrà eleggere 16 consiglieri. 20 consiglieri per tre importanti comuni della Granda tra i 15mila e i 30mila: Saluzzo, Fossano e Bra. E solo Alba che ha una popolazione superiore ai 30mila eleggerà 24 consiglieri.



In 74 centri della provincia è stata presentata una sola lista. Per evitare il commissariamento bisognerà che il 50% più uno degli aventi diritto si rechi alle urne o che la metà delle schede vagliate non siano nulle. In tutti i restanti comuni l’esito delle elezioni sarà stabilito tra due o più liste. Da segnalare in particolare Garessio comune che rientra per poche anime nella fascia superiore ai 3mila che vedrà nella sfida alla poltrona da primo cittadino quattro candidati. Particolare la candidatura di Perlo che vede “battersi” per il piccolo comune la madre Graziella Franco e la figlia Simona Rossotti. Tra i casi curiosi anche Tarantasca: per la prima volta si sfidano tre candidati. Il vincente sarà il quarto sindaco nella storia del paese.



Solo a Saluzzo, Fossano, Alba e Bra (comuni superiori ai 15mila abitanti) si potrebbe presentarsi l’eventualità del ballottaggio e di una seconda chiamata alle urne.



Lo spoglio dei comuni che andranno al voto il 26 maggio comincerà nella mattinata del 27 maggio a seguito dello spoglio delle Regionali. La precedenza assoluta nello spoglio verrà data alle elezioni europee.



Ma chi sono i “Trecento” candidati che si giocheranno il ruolo da primo cittadino? Nel file allegato tutti i nomi dei candidati.