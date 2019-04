Ecco i prossimi appuntamenti elettorali della lista Chiamparino per il Piemonte del sì in provincia di Cuneo

Incontro a Paesana “Una montagna di opportunità”



Venerdì 3 maggio, alle 20.45, nella Sala polivalente di Paesana, in via Roma, 34, è in programma l’incontro con i cittadini “Una montagna di opportunità”. Intervengono i candidati della Lista Chiamparino alle elezioni regionali, Franco Demaria e Alberto Valmaggia, il presidente della Provincia, Federico Borgna, e la consigliera provinciale, Milva Rinaudo. Partecipa il candidato della Lista Chiamparino alle regionali, Enrico Tesio.



La lista Chiamparino per il Piemonte del sì si presenta a Racconigi



Venerdì 10 maggio, alle 21, nel Centro Incontri di piazza Burzio, a Racconigi, la lista Chiamparino per il Piemonte del sì si presenta agli elettori. Oltre ai cinque candidati della provincia di Cuneo, Valeria Anfosso, Franco Demaria, Enrico Tesio, Alberto Valmaggia e Silvano Valsania, sarà presente Andrea Olivero: ex viceministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e candidato del centrosinistra alle Politiche del 2018. Durante la serata verranno illustrati i tanti progetti in cantiere per la prossima legislatura regionale.



Incontro a Saluzzo “Europa al bivio”



Lunedì 13 maggio, alle 19, nell’ex caserma Mario Musso, in piazza Montebello, 1, a Saluzzo, è previsto l’incontro con i cittadini “Europa al bivio”. Introduce i lavori il candidato della Lista Chiamparino alle elezioni regionali e vice sindaco di Saluzzo, Franco Demaria. Interviene Franco Chittolina, autore del libro “Patria Europa”. Le conclusioni sono affidate al presidente della Provincia, Federico Borgna, alla consigliera provinciale, Milva Rinaudo, e al candidato della Lista Chiamparino alle elezioni regionali, Alberto Valmaggia. Modera il giornalista Giampaolo Testa. Segue un momento conviviale.



Gli appuntamenti di ALberto Valmaggia



Mercoledì 1º maggio



In mattinata al Colle di Tenda, presenza alla manifestazione dei sindacati.



Venerdì 3 maggio



Sabato 4 maggio



Alle 21 al teatro Toselli di Cuneo, presenza al ricordo di don Aldo Benevelli.



Martedì 7 maggio



Mattinata con il candidato presidente Sergio Chiamparino



Dalle 9 a Cuneo (angolo via Roma-piazza Galimberti), incontro con i cittadini al banchetto elettorale.



Dalle 10.30 a Cuneo (Centro Incontri della Provincia, in corso Dante, 41), presentazione del Piano Integrato Territoriale (Piter) Pays-Sages/Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Francia.

Gli appuntamenti di Valeria Anfosso



Venerdì 3 maggio



A partire dalle 10 a Garessio, incontro con i cittadini al mercato.



Sabato 4 maggio



A partire dalle 10.30 a Mondovì (banchetto elettorale in corso Statuto), incontro con i cittadini al mercato.



Alle 18.30 a Castellino Tanaro (Sala polivalente), partecipazione all’incontro con il candidato alle europee Enrico Morando sulle prospettive dell’Europa.

Gli appuntamenti di Franco Demaria



Venerdì 3 maggio



Giovedì 9 maggio



A partire dalle 10 a Racconigi, incontro con i cittadini al mercato.



Gli appuntamnti di Enrico Tesio



Martedì 30 aprile



Dalle 10 alle 12 a Fossano (Hostello Sacco in via Cavour), presenza all’incontro pubblico “Agricoltura Sociale in Piemonte” con il Forum Nazionale di Agricoltura Sociale.



Venerdì 3 maggio



