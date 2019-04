Partita da Briga Alta la campagna elettorale di Rocco Pulitanò: “In Regione per tutti i 247 comuni, anche i più piccoli”

“Tutti possono fare qualcosa per i piccoli comuni, tutti insieme possiamo fare qualcosa” con queste parole Federico Lemut, consigliere comunale e dell'unione Montana Alta Valle Tanaro, vicepresidente delle Aree Protette Alpi Marittime, ha introdotto il discorso di avvio alla campagna elettorale alle prossime Regionali di Rocco Pulitanò, al fianco di Alberto Cirio nella lista di Forza Italia.

Dopo il video messaggio del candidato a Governatore del Piemonte Cirio, che ha lodato l’impegno di Pulitanò a favore dei piccoli comuni spiegando come il Piemonte non si fermi a Moncalieri, ma esistano realtà di frontiera come la provincia di Cuneo che meritano tutta l’attenzione da parte della Regione, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni che hanno presentato al candidato le loro istanze.

Franca Biglio, sindaco di Marsaglia e presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI) ha invitato a tenere bene a mente la necessità di autonomia amministrativa e decisionale dei piccoli comuni che, in caso contrario “rischiano di diventare le frazioni delle frazioni”. Il suo intervento è stato seguito da quello di Anna Maria Molinari sindaco di Castelletto Uzzone e consigliere provinciale, e di Ivo Alberti, sindaco di Briga Alta.

Cinque i punti fondamentali enunciati da Pulitanò a sostegno dei piccoli comuni, specialmente quelli montani: l’attenzione alle piccole infrastrutture, oltre alle grandi opere come l’Asti-Cuneo e il tunnel del Tenda perché “Occorre servire infrastrutture il più possibile efficienti tutti i 247 comuni della Provincia perché nessuno sia tagliato fuori”; il sostegno al turismo con il completamento delle ciclovie utili anche per il collegamento con l’estero come la Svizzera-Mare e con la messa a punto degli ultimi accordi di programma per il finanziamento delle stazioni sciistiche della Granda; il sostegno fiscale ed economico ai piccoli comuni montani sia attraverso la riduzione del bollo auto per i residenti, sia attraverso il sostegno agli studenti che si devono recare in valle per frequentare le scuole; l’attenzione al settore agroalimentare, specialmente per quelle eccellenze delle alte terre che possono diventare volano economico per i comuni; la riforma delle politiche del lavoro con un sostegno a chi assume, specialmente nelle aree svantaggiate e una riprogrammazione urbanistica del territorio che tenga conto della riqualificazione dei centri storici. “Sono molto orgoglioso di essere qui – ha detto Pulitanò -. Sono un amministratore locale e so cosa vuol dire lavorare in un piccolo comune e per questo motivo ho voluto iniziare la mia campagna elettorale proprio da qui, dal comune più piccolo e più lontano da Torino. Perché per me tutti i 247 comuni della provincia hanno lo stesso peso e meritano la stessa attenzione e lo stesso impegno. Sono una persona moderata, credo che più che urlare grandi slogan e proclami occorra impegnarsi e fare le cose, per davvero. Metterò a disposizione della Regione le mie competenze e la mia passione, ma soprattutto il mio impegno: il Piemonte deve ripartire, dando un'altra velocità anche alle terre alte”.

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” scriveva Cesare Pavese, citato da Franca Biglio e da questo valore intende partire Pulitanò per riportare la giusta attenzione su comuni come Briga Alta, 39 abitanti al 2015, un bar riaperto grazie all’intraprendenza dei residenti e dei proprietari di seconde case di Upega ed il coinvolgimento dell'associazione fondiaria della frazione. Tre le frazioni che costituiscono il Comune: Piaggia, sede comunale dal 1947, evacuata dopo l’ultima alluvione del 2016 per gli smottamenti che ne minavano la sicurezza, la citata Upega ed i due nuclei di Carnino.