Aggiornamento del sistema informatico all'Asl CN1: stop ai prelievi per un giorno

Per consentire l’attività di aggiornamento del sistema informatico dei laboratori analisi dell’Asl CN1 venerdì 3 maggio non si eseguirà attività ambulatoriale di prelievo e raccolta di campioni biologici per esami di laboratorio.

Pertanto in tale data saranno garantite le sole prestazioni urgenti o gli esami a completamento di un ciclo di prestazioni.

Per quanto riguarda le donazioni di sangue il giorno 3 maggio l’attività di prelievo dovrà interrompersi in anticipo rispetto al consueto perché le procedure di analisi dovranno essere tutte terminate prima di procedere al passaggio di sistema. In pratica non sarà possibile prelevare campioni e quindi donare dopo le 10:30. Il sabato non sono previste variazioni di orario, ma solo

limitazioni per gli esami prenotabili.



“Questo passaggio – spiega il direttore del servizio trasfusionale Marco Lorenzi - ha caratteristiche estreme per la sua complessità e vi terremo informati nei giorni precedenti di eventuali ulteriori sviluppi. Ringraziamo fin d’ora i donatori e le loro associazioni per il supporto ai pazienti anche in questo momento particolare. Il lunedì successivo, se tutto sarà andato a buon fine, l’attività riprenderà normalmente”.

In merito alle prenotazioni, spiega ancora Lorenzi: “Rammentiamo a tutti che la prenotazione per la donazione di sangue intero non è un obbligo, è a discrezione del donatore usufruire o meno di questa opportunità. Chi non ha voluto o potuto prenotare può, senza nessuna difficoltà, decidere all’ultimo momento di donare il sangue e presentarsi come ha sempre fatto. Lo stato delle scorte oggi è molto buono e speriamo che la situazione, anche nel futuro, continui così senza diminuzioni o carenze”.