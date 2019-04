Bra, attivo il bando per il diritto allo studio

La Regione Piemonte ha comunicato che fino al 30 maggio 2019 è aperto il bando relativo al Voucher per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Le famiglie degli studenti, residenti in Piemonte, e iscritti per l’a.s. 2019/2020 a scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate per l’obbligo, con ISEE 2019 fino a 26.000 euro possono presentare un’unica domanda per gli aiuti economici per il diritto allo studio, finanziati con risorse regionali e statali.



Viene confermato l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore è determinato sulla base della situazione ISEE anno 2019, per spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per spese relative a libri di testo, trasporto, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e attività integrative (inserite nel POF), comprensivo del contributo statale per libri di testo.



L’erogazione del voucher, per chi ne avrà diritto, avverrà nel mese di luglio, con una tempistica adeguata all’avvio dell’anno scolastico.

Sul sito della regione Piemonte sono dettagliate le indicazioni relative ai criteri di accesso e il collegamento al portale di presentazione della domanda on line dal quale è possibile scaricare il modulo.

Per disposizione di legge statale è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Sul sito www.spid.gov.it è possibile trovare tutte le indicazioni per l’ottenimento e si ricorda a tutti che il rilascio delle credenziali non è immediato e pertanto è opportuno attivarsi per tempo.



Per questo bando è ancora possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte solo se ancora attive. Pertanto chi le avesse smarrite, non le avesse più attive o presenti la domanda per la prima volta, dopvrà necessariamente utilizzare le credenziali SPID.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le pagine:



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2019-2020 o www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio



L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Bra è disponibile su appuntamento per aiuto nella compilazione e inoltro della domanda on line alla Regione Piemonte



Per appuntamento:

Ufficio Servizi alla Persona – Cortile Palazzo Garrone- P.zza Caduti Libertà,18

da lunedì a venerdì 8,45 – 12,45

giovedì orario continuato dalle 8,45 alle 16,00