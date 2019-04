Maggio è l’ultimo mese di incontri all’Uni-Tre, Università della Terza Età braidese

Nell’Aula Magna del Liceo “Giolitti-Gandino”, proseguono gli incontri dell’Uni-Tre, Università della Terza Età, sezione di Bra, tutti con inizio alle ore 15. Il mese di maggio segna la fine delle attività con un programma molto ricco. Di seguito gli appuntamenti:

venerdì 3 maggio gita ad Entraque con partenza alle ore 8 da piazza Giolitti per visitare il Museo “Uomini e lupi”, la centrale idroelettrica dell’Enel e sosta al Real Park per il pranzo al sacco;



mercoledì 8 maggio, Flavio Russo interverrà in aula con un tema libero;



venerdì 10 maggio è di scena la medicina con Maria Geraci che presenterà un argomento afferente alle patologie proctologiche; mercoledì 15 maggio, Luciano Zardo illustrerà i tratti di Édith Giovanna Gassion che tutti conoscono come Piaf. Si tratta di uno dei miti più inossidabili della Francia, nata il 19 dicembre 1915. È anche una delle più potenti incarnazioni di star tragica: è morta prima dei 50 anni, dopo una vita scandita da tragedie, una lista lunghissima di amori infelici, minata da una salute fragile e dagli eccessi. Alle spalle una famiglia di umili origini: il padre Louis Alphonse, normanno, era contorsionista e la madre, Annetta Giovanna Maillard (italiana nota come Line Marsa), una cantante di strada. Secondo la leggenda, la madre partorì Édith, aiutata da un poliziotto, sul marciapiede davanti agli scalini dell’abitazione al 72 di rue Belleville;



venerdì 17 maggio, Daniela Oddenino presenterà il tema “Gerusalemme liberata”: il duello tra Tancredi e Clorinda in letteratura, musica e pittura. Nel poema epico-cavalleresco, composto da Torquato Tasso nella seconda metà del 1500, uno dei capitoli più emozionanti è quello dello scontro tra i due paladini. Lungo ed estenuante, il duello si concluse all’alba con la vittoria di Tancredi, il quale riuscì ad infliggere nel petto del rivale un colpo di spada. Clorinda, ferita a morte, concede, prima di morire, il suo perdono a colui che le aveva procurato la morte e lo supplica di battezzarla secondo il rito cattolico, prima di spirare. Tancredi, commosso, acconsente e va nei pressi di un ruscello per riempire il suo elmo d’acqua fresca, ma, una volta tornato, scoprì il volto della donna per eseguire il rito e la riconobbe: cadde così anch’egli a terra accanto a lei, privo di sensi, dopo il suo ultimo sospiro, semimorto e consapevole di aver ucciso la donna che amava;



mercoledì 22 maggio gita a Cherasco in compagnia di Flavio Russo per una visita alla mostra allestita a Palazzo Salmatoris dal titolo “Boom! Italia 1950-1966”, un’esperienza divertente, ricca di sorprese e pezzi unici sull’avventura di una generazione “povera ma bella”, il ritrovo è davanti alla Mostra alle ore 15;



venerdì 24 maggio, dialogo tutto braidese tra Pino Berrino e Andrea Federici, che presenteranno al pubblico le rispettive opere letterarie: I giorni di Giuse e L’albero della libertà.



L’Uni-Tre è una realtà socioculturale di volontariato, costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente, che si afferma in un clima di simpatia e cordialità. Il 36° anno accademico dell’Università popolare dell’Arci Uni-Tre di Bra è stato coordinato da Clara Arnaldi, affiancata da Enza Sardo, Francesca Fino, Gianfranco Saglia e Luciano Leone. Informazioni ed iscrizioni: Uni-Tre, via Gianolio 26, Bra. Telefono: 0172/431281.