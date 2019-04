Santo Stefano Belbo, appello dai Volontari Ambulanza Vallebelbo: "Servono nuovi volontari"

L’attività dell’Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo (Avav) si sdoppia sempre per i numerosi servizi in urgenza e per quelli ordinari. Nel 2018 gli interventi effettuati per l’emergenza sono stati 335, mentre quelli ordinari, anche in convenzione con l’Asl Cn2 di Alba-Bra, sono stati 741.

Complessivamente sono stati percorsi 64.500 chilometri e tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza e alla determinazione dei 76 volontari sempre pronti a impegnarsi in favore della popolazione, anche se a volte non basta.



Il territorio è vasto e chiede sempre maggiori presenze per soddisfare tutte le richieste che arrivano nella sede di via IV Novembre a Santo Stefano Belbo e, per non rinunciare a svolgere qualche servizio, in futuro sarà necessario l’ingresso di nuovi volontari per rendere operativi tutti gli automezzi.



Un appello, quindi, che dal quartier generale dell’Avav viene rivolto a chiunque voglia dedicare un po’ del proprio tempo libero al prossimo con questa attività di volontariato: basta telefonare allo 0141/84.06.66.



Intanto, nel 2018, sei volontari del soccorso di Cossano e di Santo Stefano Belbo hanno raggiunto un periodo importante di collaborazione: 10 anni per Riccardo Garassino, 15 per Alfredo Scarrone, 20 per Monica Chiriotti e Michelina Mo, 25 per Luciano Bosca e Patrizia Negro.