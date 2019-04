E4Quality: all'appuntamento gastronomico svedese sono presenti anche i prodotti piemontesi

Due giornate interamente dedicate al Consorzio e alle sue denominazioni nella capitale svedese, a Stoccolma, centro di interesse per il mercato del vino italiano, specie per i grandi vini rossi da invecchiamento, un paese attento alla qualità del prodotto e con una posizione geografica centrale e strategica per la penetrazione negli altri Paesi scandinavi. A ospitare l’evento, il locale di nuovissima apertura “L’Avventura”: ristorante, wine bar, cafe e venue di riferimento per la cultura del Made in Italy nella capitale svedese, diretta dallo Chef of the Year Karl Ljung.