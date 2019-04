Alba, baby rapinatori all’opera in piazza Medford: aggrediscono coetanea per bottino da 100 euro

Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba nello scorso fine settimana albese, caratterizzato dalla manifestazione enogastronomica “Vinum”, finalizzati al contrasto al fenomeno dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, dei furti in abitazione e della guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.



I militari della Stazione di Alba hanno deferito due minori per rapina in concorso poiché, in piazza Medford, hanno compiuto una rapina ai danni di un’altra minorenne albese sottraendole 100 euro. La vittima, subito dopo la rapina, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Alba per la medicazione di alcune ferite superficiali riportate in conseguenza della rapina.





RITIRATE TRE PATENTI

I militari del Nucleo Radiomobile di Alba e della Stazione di Cortemilia hanno ritirato tre patenti di guida per violazione agli articoli 186 e 187 al Codice della Strada nel centro città ovvero: deferendo in stato di libertà un 44enne di origine macedone per guida sotto effetto di alcool; deferendo in stato di libertà un 33enne residente nel Savonese per guida sotto effetto di stupefacenti (dall’esito degli esami di laboratorio condotti presso l’ospedale di Alba quest’ultimo è risultato essere positivo al tetra cannabinolo); deferendo in stato di libertà una donna di 48 anni residente nell’Albese per essersi rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici. La donna durante la perquisizione veicolare è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. La stessa è stata quindi denunciata anche per possesso di oggetti atti a offendere. Inoltre è stata anche segnalata alla Prefettura di Cuneo come utilizzatrice di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso di più di 10 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marjuana.



GIOVANE DENUNCIATO PER SPACCIO

I militari della Stazione di Cortemilia hanno deferito per spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo residente ad Alba. Il giovane era stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Trasportato presso il proprio domicilio, per proseguire la perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori 15 grammi di hashish, 30 grammi di marjuana e 5 piante di cannabis indica. Per lui ora l’onere di difendersi nelle aule del tribunale di Asti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.