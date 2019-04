Società cooperative cuneesi: un questionario misura il "senso di fiducia" verso il futuro

Per il terzo anno consecutivo, Camera di commercio, Confcooperative, LegaCoop e AGCI Piemonte monitorano il clima di fiducia della cooperazione, una realtà importante del sistema economico locale, che anche in periodi di crisi ha confermato un forte radicamento al territorio e una valida tenuta occupazionale.

Al 31 dicembre 2018 sono 734 le società cooperative iscritte a registro imprese, di cui 546 in attività e danno lavoro a oltre 15.000 addetti. La significatività di questi dati è accresciuta dalla presenza del sistema cooperativo nei diversi settori economici e dalla rilevante dimensione delle società cooperative, particolarmente importante in una realtà provinciale caratterizzata da imprese di piccola dimensione.

L’invito alle imprese cooperative, che ricevono il questionario tramite pec, è a compilarlo entro il 23 maggio 2019, per assicurare la massima attendibilità all’indagine, i cui dati saranno trattati ed elaborati in forma anonima. I risultati ottenuti permetteranno una lettura prospettica, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle precedenti edizioni.

“L’indagine sul 2018 ci restituisce un movimento cooperativo in salute, dove all’estesa tenuta si accompagna un consolidamento delle attività e un positivo clima di fiducia rispetto al futuro, seppure prudente, da buoni cuneesi, in sintonia con la situazione economica provinciale, elementi questi che dovrebbero consentire alle cooperative di reggere l’urto del rallentamento dell’economia che registriamo già dal finire del 2018 – ha sottolineato Alessandro Durando, presidente di Confcooperative Cuneo - Il nuovo sondaggio ci potrà restituire informazioni preziose al riguardo. Si confermano i tratti distintivi del cooperare, fatti di attenzione alla formazione del personale e al rafforzamento delle aggregazioni, nella direzione di potenziare l’innovazione e, per i comparti più strategici quali l’agricoltura, l’internazionalizzazione. Non possiamo però nasconderci che poco meno di un terzo delle realtà fa più fatica. Come associazione di rappresentanza ci stiamo sempre più attrezzando per offrire risposte capaci di sostenerle, a partire dalle esperienze più fragili, nello sviluppare una maggiore capacità competitiva, con processi di rilancio e posizionamento”.