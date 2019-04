L'agricoltura come volano economico: il punto di vista di Guido Tealdi

Il ruolo centrale dell'agricoltura come motore per lo sviluppo economico, la tutela dei prodotti tipici, la valorizzazione di una cultura del 'mangiare sano': sono questi gli impegni che Guido Tealdi (Lega) intende portare in Regione, "contando sulla pluriennale esperienza in qualità di assessore all'Agricoltura del Comune di Mondovì e sulla formazione rurale in una frazione, Merlo di Mondovì, dalla vocazione orgogliosamente agricola .

L'agricoltura non è, per me, una semplice cartolina da campagna elettorale, ma significa raccontare la mia storia: le giornate in campagna con i miei genitori, il fieno in cascina e le levatacce per irrigare i campi. Ecco, se c'è un valore che vorrei trasmettere a Michele, mio nipote, è proprio l'amore per la terra e il rispetto per la natura.