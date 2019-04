Cherasco verso il voto, dal 18enne Boccardo sfida giovane al vicesindaco uscente Davico

Quale che sarà il risultato delle urne, Giovanbattista Boccardo un piccolo record lo ha già fatto registrare: classe 2000, 19 anni da compiere (il prossimo 13 luglio), è il più giovane candidato a sindaco della Granda di questa tornata elettorale.

Coi due gruppi di opposizione uscenti – "Cittadini per Cherasco" del capogruppo Elio Cagnassi e "Cherasco Viva" dei consiglieri uscenti Paolo Tibaldi e Mara Degiorgis – costretti a un forfait per molti versi annunciato, e con la compagine "Per i valori di Cherasco", dell’avvocato Vincenzo Ciravegna, che non è riuscita nell’intento di raccogliere le firme necessaria alla presentazione della lista, toccherà a lui, alla testa del gruppo "Nuova Cherasco", fronteggiare nella contesa elettorale di fine maggio il vicesindaco uscente Carlo Davico, candidato designato di "Insieme per la tua Cherasco", partito già da mesi in una corsa il cui obiettivo è quello di raccogliere l’eredità dell’Amministrazione comunale governata nell’ultimo decennio dal primo cittadino uscente Claudio Bogetti, anch’egli – tramontata l’ipotesi di una candidatura alle regionali – in lizza per un posto nel Consiglio comunale della sua cittadina e magari nella prossima Giunta, agli elettori piacendo.



Studente di informatica all’ultimo anno dell’Itis "Vallauri" di Fossano, Boccardo si è quindi procurato un singolare diversivo per prepararsi all’imminente esame di Maturità, cui arriverà dopo una campagna i cui punti programmatici partono dal proposito di ridurre i costi della politica: "Tutti i giorni ci impegniamo al servizio della nostra comunità, senza ricevere alcun compenso. Perché allora lo dovrebbe ricevere il sindaco? Candidarsi a sindaco non è un’imposizione, è una scelta. Rinunceremo al 50% delle indennità per garantire a circa 300 ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 2° grado libri gratuiti", spiega annunciando una squadra formata anche da Roberto Germano, Elisa Cerone, Domenico Panero, Micheal Masante, Reham Ismail, Fabrizio Generali, Giuseppe Dompé, Guido Vassallo, Claudia Ferraro e Isabella Boccardo.



Contro, come detto, si troverà Davico, 48enne imprenditore di Bricco, alla sua terza campagna elettorale, alla testa di una compagine che, oltre a Bogetti, annovera anche gli assessori uscenti Elisa Bottero e Massimo Rosso, i già consiglieri Sergio Barbero, Giuseppe Bonura, Agnese Dogliani ed Enrico Maria Marengo e le nuove entrate Lidia Fissore, Umberto Ferrondi, Irma Lamberti.

"Persone che hanno già esperienza e hanno saputo lavorare bene insieme, e volti nuovi, motivati, con molta voglia di contribuire alla crescita della nostra comunità", spiega Davico, che aggiunge: "Abbiamo anche voluto essere rappresentativi di tutto il territorio, pertanto ci sono candidati del capoluogo così come delle frazioni".