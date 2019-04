Pista ciclabile collegherà Canale a Vezza d’Alba, Enrico Faccenda: "Collaborazione nel segno di mobilità sostenibile e turismo"

Una pista ciclo-pedonale che colleghi Canale a Vezza d’Alba. E’ l’importante opera oggetto dell’accordo di programma appena siglato presso la sala consiliare della capitale del pesco. A firmare l’intesa Enrico Faccenda, sindaco uscente e candidato per un nuovo mandato alla guida dell’Amministrazione canalese, e la collega Carla Bonino, in rappresentanza del confinante municipio vezzese.



L'opera – che prevede un investimento di circa 500mila euro – vedrebbe la realizzazione di un percorso riservato agli utenti deboli della strada a margine della trafficata Strada Regionale 29, che separa l’abitato di Canale, nello specifico dalla zona di corso Alba, alla frazione vezzese di Borbore. Le due Amministrazioni intendono finanziarla partecipando a "Comuni in pista" 2019, bando del Credito Sportivo per la costruzione di piste ciclabili.



Quale l’obiettivo di questa realizzazione?

"È un esempio virtuoso di un'opera pubblica pensata e condivisa tra due amministrazioni confinanti – spiega Enrico Faccenda –. Canale ha già un proprio percorso che collega il concentrico a frazione Valpone. Si tratta di un’infrastruttura molto frequentata e apprezzata dai suoi numerosi utilizzatori, privati cittadini e intere famiglie, residenti e non, visto che sono tanti i cicloturisti che la utilizzano come un sicuro percorso per spostarsi facendo attività fisica. Quello con Vezza sarà un nuovo collegamento pensato in quest’ottica, con la possibilità peraltro di mettere in comunicazione due vicine aree di sosta per camperisti – nella zona del mercato ortofrutticolo di Canale e all’ingresso di Borbore –, con l’obiettivo finale di aggiungere un nuovo tassello alla rete di ciclabili disponibili su un territorio che da tempo ha scommesso sull’outdoor come carta da spendere per il proprio sviluppo turistico. In questo senso – conclude – speriamo di essere anche di esempio per gli altri Comuni del Roero".