Tre anni di gemellaggio ad Alba: festeggiano gli alunni delle elementari Gianni Rodari e i ragazzi della cooperativa Alice

Per “gemellarsi” non occorrono troppi chilometri di distanza. Si può vivere e frequentare la stessa città, infatti, anche una non troppo grande come Alba, senza mai incontrarsi e riuscire a condividere esperienze insieme.

Per questo, tre anni fa, gli operatori e gli utenti con disabilità de Il Coccio e La Tela della cooperativa sociale Alice e le insegnanti e i piccoli alunni che allora cominciavano la prima elementare, oggi allievi della 3ª A, della scuola "Gianni Rodari", hanno deciso di creare un legame solido e duraturo nel tempo.