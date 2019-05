Gli auguri di buon Primo Maggio dal canidato Gianfranco Marengo: "La situazione lavoro a Verzuolo non è rosea, daremo il massimo perché migliori"

Il futuro inizia dal lavoro.



“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” ci dice l’articolo uno della nostra Costituzione ed il 1°maggio ce lo ricorda con forza e ne celebra la festa, anche se il festeggiato non si sente troppo bene, o in alcuni luoghi sta tanto male da essere addirittura assente.



Nella realtà verzuolese questo malessere si configura oggi come crisi di trasformazione a fronte dei mutamenti tecnologici e conseguentemente culturali, economici e sociali del mondo, ai quali il nostro piccolo paese, da tempo accerchiato dalla crisi in tanti settori produttivi, comincia solo oggi a reagire.



Siamo consapevoli che dalla riconversione della Cartiera Burgo non si ritornerà all’occupazione degli anni d’oro.



Ciononostante è un passo avanti e manterrà posti di lavoro che potranno, speriamo, anche aumentare.



Guardiamo allora a questa riconversione con fiducia e accogliamo con favore la trasparenza con cui viene attuata, presupposto per una nostra attenzione consapevole e vigile alle criticità ambientali che potrebbe comportare.



Guardiamo con fiducia anche al nuovo insediamento della Tonoli in luogo dell’area degradata dell’ex CDM.



Ma non nascondiamo la preoccupazione per i problemi di viabilità che tale insediamento comporterà e mettiamo in conto un impegno forte per cercare soluzioni migliorative per cittadini ed impresa.



Guardiamo con attenzione alle intenzioni di trasformazione degli esercizi commerciali del territorio da punti di commercio a punti di servizio e li favoriremo costruendo attorno a queste attività un ambiente gradevole e aprendo il paese ad iniziative che attraggano visitatori.



L’agricoltura, infine, soffre oggi di una crisi di redditività che pesa anche sui nostri produttori locali. In questo campo non potremo fare altro che promuovere e sostenere iniziative volte a far conoscere ai consumatori la qualità e la sicurezza delle produzioni locali.

La situazione, dunque, non è rosea, ma daremo il massimo perché migliori.

Buon Primo Maggio a tutti!

Gianfranco Marengo – VERZUOLO PER TUTTI