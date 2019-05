Faccia a faccia con lo scrittore e fotografo Vincenzo Decarolis, devoto delle terre alte

Chiedetelo a Vincenzo Decarolis cos’è la montagna, come si gode lassù, mentre il mondo si fa piccolo e si diventa uomini alla prova dei propri limiti. Poi chiedetegli delle sue salite, del suo avventurarsi in alto, dove il cielo bacia la terra. E capirete che la luna non è tanto lontana; e bisogna conoscere un po’ della sua storia per sapere che la montagna di cui parla non è solo neve, dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Classe 1955, è nativo di Priocca, piccolo paese tra le colline del Roero, ma ha la montagna nella mente e nel cuore, da sempre. Un amore profondo, intenso, che traspare eloquente dai suoi scritti e dai suoi scatti. Ha presentato numerose mostre fotografiche e pubblicazioni, tra cui “Mitiche Alpi” (2016, Innocenti Editore). Le sue risposte all’intervista realizzata all’Aperitivo Letterario sono una dichiarazione d’amore per le terre alte. Partiamo da lontano.

Sei cresciuto a pane e montagna?

“Se dico montagna penso ad un ambiente meraviglioso, magico, fatto di spazi immensi, di vastità gelide e silenziose, con le quali misurarsi con umiltà. Per me è stato da sempre un sogno possibile realizzare e toccare con mano, immerso totalmente in quella natura così diversa dalle mie colline. Alla domanda: “Ma che cosa ci trovi lassù? Ci sono solo sassi, e freddo”, rispondo che se la montagna non la senti dentro di te, è inutile che qualcuno tenti di spiegartela. Non riesco a racchiudere nei confini di una parola o di una frase quello che provo quando sono in quei luoghi. Ciò che so è che, quando sono lassù, c’è una parte di me che si immedesima totalmente in quello che mi circonda e mi porta a guardare ogni roccia, ogni albero come se li conoscessi da sempre, come se con loro dividessi lo spazio vitale, il nutrimento e la terra in cui affondano le radici, le loro e le mie, fianco a fianco. È una sensazione istintiva, forse anche irrazionale, difficilmente spiegabile con le parole. Quando ci provo, le parole restano sospese a mezz’aria, incomprese da quasi tutti, ad eccezione di pochi spiriti affini, che le percepiscono comunque, al di là di qualsiasi spiegazione. Ho trascorso lassù moltissimi giorni e notti della mia vita, sempre da solo, affrontando ghiaccio, tormente di neve e vento, temporali, pioggia e gelo, quello vero, che ti ruba il respiro, che ti brucia i polmoni, bloccando barba e baffi in un’unica massa ghiacciata. Ma sono solo inconvenienti, un piccolo prezzo da pagare per essere lassù, in quota, ben prima dell’alba, per assistere al risveglio della Vita, avvolto dalle tante presenze che mi sono così famigliari. Il verso rauco del capriolo, i fruscii del sottobosco, l’abbaiare lontano di una volpe, il canto di un usignolo che cerca la compagna, il fischio d’allarme di un camoscio e, più in basso, lo scroscio lontano di un torrente. Li ascolto rapito, ogni volta meravigliandomi per ciò che muovono in me, spingendomi a partire, a non indugiare oltre per non perdermi nulla, mentre il vento mi parla di sentori muschiati e foglie morte, di erba satura di rugiada e di prima neve. Ecco, è questo che io ci trovo lassù”.

Il luogo che ti è rimasto nel cuore e quello che vorresti visitare?

“Ogni luogo frequentato delle nostre montagne ha lasciato qualcosa dentro di me. Un ricordo, un insegnamento, un’esperienza che ha contribuito alla mia crescita, anche nel caso di situazioni negative, che apportano esperienza. Li ho amati tutti, nessuno escluso. I luoghi che vorrei visitare un giorno sono le sterminate distese del Canada, dell’Alaska, fino ad arrivare ai ghiacci perenni del Polo Nord. È un’aspirazione che porto in me dall’infanzia, passata sognando e fantasticando di avventure meravigliose”.

Per molti alpinisti, la montagna è maestra di vita. La montagna ha formato anche te?

“È un dato di fatto. Sono diventato uomo per merito della montagna. Ho superato, grazie a lei, un handicap fisico dovuto ad un infortunio sul lavoro, che mi aveva lasciato pesantemente claudicante. Ho reagito potentemente, imponendomi di arrivare in posti dove non arrivano le persone con entrambe le gambe. Ci sono riuscito! Ma non è tutto: la natura montana ti insegna a conoscere e rispettare i tuoi limiti. E a superare le situazioni critiche contando solo sulle tue forze. Nulla fa crescere di più la stima di sé stessi, pur mettendo in conto il rischio a cui fatalmente ci si espone”.

Preferisci andare da solo in montagna?

“Ho sempre vissuto le mie esperienze in quota in totale solitudine. L’intensità delle percezioni che si provano lassù non può prescindere dalla possibilità di viverle dando tutto lo spazio possibile all’introspezione e alla riflessione, senza alcun elemento di “disturbo”, quale può essere la vicinanza di una o più persone. Mi rendo conto di essere una voce fuori dal coro, ma non fraintendetemi. Semplicemente mi trovo bene con me stesso e mi piace la solitudine. Mi considero un moderno eremita, che si difende dal mondo con delicatezza e nobiltà d’animo, senza escludere nulla e nessuno. L’alternativa sarebbe possibile trovando una persona totalmente affine come aspirazioni e carattere. È una fortuna che capita a pochi”.

C’è un aspetto che più ti affascina e uno che più ti spaventa del vivere la montagna?

“Mi affascina l’ambiente in quanto tale. Il suo esistere da sempre. Il suo essere ospite discreto e disponibile per chiunque voglia aprire mente e cuore a ciò che alberga lassù, avendone in cambio serenità e appagamento dell’animo in una misura senza pari. La sua promessa, sempre mantenuta, di sensazioni che giungono nel profondo, lasciandovi cose che vanno ben oltre il ricordo. Ciò che mi spaventa è la natura stessa nelle sue manifestazioni più aggressive o subdole. I temporali in alta quota sono un rischio mortale per chi non conosce i corretti comportamenti da tenere. Altrettanto pericolosa è la nebbia, che nasconde i punti di riferimento e rende elevatissimo il rischio di perdersi”.

Perché la montagna fa recuperare una semplicità che in città è difficile da trovare?

“Perché rappresenta l’essenzialità stessa dell’essere uomo. Non distoglie l’attenzione da ciò che è veramente importante con una miriade di messaggi per la maggior parte inutili, che ti arrivano da ogni parte e che suscitano solo bisogni fittizi. Lassù le esigenze sono ridotte al minimo e ti fanno apprezzare le cose semplici di ogni giorno, valorizzandole nella giusta misura”.

Vivere e scrivere la montagna, com’è iniziata la tua attività di scrittore?

“Ho vissuto moltissimi anni tenendo soltanto per me tutto quello che lassù mi gratificava. Incamerando ricordi ed esperienze che, ad un certo punto, ho deciso di condividere, cominciando dalle immagini rubate allo scorrere del tempo e restituite agli occhi. Poi è arrivata la parola scritta, nel tentativo di trasmettere in un’altra forma quello che le mie innumerevoli solitudini avevano assorbito. Non è stato facile. Avvertivo le parole danzare, affollarsi frenetiche nel tentativo di imporsi alla mia mente, in un vortice di contenuti e sfumature variopinte di linguaggio e significati. Erano foglie nel vento, fiocchi leggeri di neve che mi sfioravano per poi svanire, lasciandomi un pallido ricordo di ciò che era stato il loro dire, il loro inafferrabile essere poesia. Parole povere, spoglie mortali di sensazioni sublimi. Poi, anni dopo, è venuta la prosa, il racconto romanzato su cui ho potuto riversare gran parte del mio vissuto e che ha ricevuto apprezzamenti e riscontri”.

Quanto la montagna influisce sulla scrittura e come ti sentiresti senza la montagna?

“Senza la montagna non credo che il mio nome sarebbe mai apparso sul frontespizio di un qualsiasi volume. Magari, se avessi amato il mare avrei potuto scrivere di montagne sottomarine, ma ne dubito”.

Paragoneresti la gestazione di un romanzo alla scalata che si fa in montagna?

“Onestamente le ritengo due esperienze che pur avendo diversi punti di contatto, divergono sensibilmente. Una scalata è uno sforzo fisico impegnativo, che deve essere supportato da una fatica mentale per il corretto rapportarsi all’ambiente e che si esaurisce nello spazio temporale di poche ore. La stesura di un volume richiede, soprattutto, uno sforzo mentale non indifferente, che si può protrarre molto nel tempo. Nel mio caso ho constatato che, per ottenere risultati ottimali, è necessario lasciar decantare i periodi scritti qualche tempo per poi riprenderli, rileggerli e fatalmente apportare ogni volta correzioni e cambiamenti, in un processo che si ripete per molte volte, fino a giungere alla stesura definitiva. Logicamente la soddisfazione finale è rapportata alla fatica necessaria per raggiungere il risultato”.

Da che cosa trai la maggiore ispirazione per scrivere?

“Nei miei libri c’è sempre una componente autobiografica, perché scrivere di ciò che si conosce bene ritengo sia un presupposto indispensabile per un’opera pregevole. Dopodiché si può, anzi, si deve ampliare e romanzare, ma un filo conduttore che mantenga un minimo di coerenza con la possibile realtà, è importante. Un’ispirazione decisiva mi deriva anche dalle avventure che avrei voluto vivere, trasportate e inserite nell’ambiente alpino nostro”.

Che cosa leggevi?

“Sono un divoratore onnivoro di libri. Dall’avventura alla saggistica, dal thriller politico ai viaggi, dal nero alle pubblicazioni scientifiche, dai libri fotografici a trattati su elettronica, informatica e meccanica, senza tralasciare tutto quanto concerne la natura. Un romanzo anche corposo non mi dura più di tre o quattro giorni. Leggo di notte, di giorno, non appena ho un attimo libero. La lettura è estremamente importante per la mente. È il nutrimento del cervello. Oltre ad ampliare gli orizzonti, facilita e migliora la proprietà di linguaggio, l’apertura mentale e l’interagire con altre persone di ogni livello intellettuale”.

Scrittore e fotografo, che cosa viene prima di tutto per te?

“È una scelta difficile. Sono due modi molto diversi di trasmettere informazioni. La fotografia è immediata, istintiva, con un impatto visivo importante. La parola scritta richiede ponderazione, immedesimazione e, in una certa misura, anche empatia. È più impegnativa, ma permette di spaziare a piacimento nella proposta dei contenuti. Direi entrambi”.

Quando hai iniziato a fotografare e quando hai capito che era importante per te?

“Ho iniziato tardi per via anche dei costi elevati di un’attrezzatura di buon livello. Rispetto alla scrittura ha il grande vantaggio di condensare in un colpo d’occhio un messaggio anche complesso, che, sulla base dell’input visivo, viene elaborato dalla mente, arrivando a formare un quadro informativo ben più ampio”.

Di che tipo di apparecchiatura ti avvali?

“Attrezzatura professionale, Canon di medio livello, un buon compromesso tra qualità d’immagine e costo. Accettabile anche il peso, considerando che per il tipo di foto che scatto ho necessità di spostarmi in continuazione con la macchina pronta all’uso. Certi obiettivi darebbero risultati ancora migliori, ma bisogna considerare che basta uno scivolone su un lichene bagnato per buttare migliaia di euro”.

Come definisci la tua fotografia?

“In molti casi insufficiente a trasmettere ciò che io ho visto, ma per fortuna esistono le eccezioni”.

Il luogo migliore dove scattare immagini in montagna è?

“Partiamo dall’alto, per via dell’ambiente inusuale, selvaggio, che molti non avrebbero mai la possibilità di vedere, ma non esiste una regola. Il segreto è vedere nella mente come sarà l’immagine che stai per scattare. Ci sono opportunità in ogni angolo, anche il più banale, se arrivi nel momento giusto, con la luce giusta e con la prospettiva giusta”.

Da quali luoghi hai tratto sin qui le maggiori emozioni?

“Ho frequentato tutto l’arco alpino piemontese, dalle Marittime alle Cozie e oltre, facendomi un punto d’onore di trovare a casa nostra paesaggi ed ambienti che nulla hanno da invidiare a cime ben più blasonate”.

Che cosa vuoi trasmettere attraverso i tuoi scatti?

“Le stesse emozioni che ho provato. L’amore per la montagna, in tutte le sue manifestazioni. Scrivo nella mia prima raccolta di poesie fotografate: amo questi luoghi ostili. Queste verticalità aspre e gelide, di creste e gole e sommità sferzate dal vento. Per loro lascio affetti, tepori, certezze, per vagare solitario su lame rocciose e ghiacci, aspettando l’alba. E un’altra. E un’altra ancora. Due metà di un Uomo. Così diversi gli occhi e le catene, che fra cozzar di armi e scudi, feroci, senza tregua, si battono, per un unico cuore”.

Che cosa ti auguri che raccontino al pubblico le tue mostre?

“Mi auguro che suscitino la curiosità di toccare con mano se quanto propongo è verità”.

Hai avuto un maestro o un modello al quale ispirarti?

“Sono sempre stato un autodidatta, che cerca da sé la sua strada. Sbagliando, mettendoci il triplo del tempo, ma pervicace nelle scelte da seguire. In caso di riuscita la soddisfazione è in proporzione. In chiave poetica mi ha sempre affascinato lo stile stringato ed essenziale di Ungaretti. “Si sta come d’autunno, sugli alberi, le foglie” è un capolavoro, che in neanche dieci parole esprime tutto l’orrore della guerra e la paura di chi è chiamato a viverla”.

C’è una tua foto a cui sei particolarmente affezionato?

“L’immagine di un’aquila adulta, piuttosto anziana, in volo, che porta tra gli artigli un cucciolo di lupo appena predato. È un documento forse unico, che capita una volta nella vita, visto che per le mie immagini conto su incontri fortuiti, senza appostamenti o adescamenti. Una scelta difficile, ma etica, per evitare ogni ingerenza nella loro quotidianità”.

Qual è la foto che non hai ancora scattato?

“Sono anni che tento di documentare l’imbeccata di un’aquila reale alla sua nidiata. E non perché non sappia dove trovarla. L’aquila costruisce il suo nido sempre ai piedi del territorio di caccia, in alta quota, dove non ci sono quasi più alberi. Di solito è in una spaccatura di una roccia ai piedi di un pendio che sale fino in cresta. Ciò perché le prede possono essere trasportate al nido semplicemente planando verso il basso. Non potrebbe mai salire con il peso di un piccolo di camoscio. Purtroppo sono sempre zone aperte, spoglie di ogni riparo. Avvicinarsi ad un nido in cova o con i piccoli è molto rischioso. Si provocherebbe la reazione della madre, che potrebbe abbandonare il nido ed i piccoli a morte certa. Eticamente non si può e non si deve fare. Ma non dispero, prima o poi...”.

Che cos’è la curiosità?

“È una molla potente, alla base del progredire dell’umanità. È indice di un’intelligenza superiore, che sperimenta, cerca, prova, si fa domande e cerca le risposte. È l’antitesi dell’adagiarsi nello status quo. È l’impulso che spinge le persone a migliorarsi attraverso la ricerca di sempre nuove soluzioni”.

Che cos’è la noia?

“È l’interruttore che spegne la creatività. È la mancanza stessa di un qualsiasi stimolo, che viene appiattito in un grigiore uniforme, privo di suoni e movimenti. È un sentimento pericoloso, che predispone ad una non corretta percezione della realtà, filtrata attraverso la mancanza di volontà. Si rischia di svilire sé stessi e le proprie capacità intrinseche, perdendo fiducia e positività”.

Che cosa pensi del dilagare di foto fatte con i cellulari?

“È un risvolto dei cambiamenti vorticosi in atto nel quotidiano con aspetti positivi e negativi. La documentazione della realtà fatta attraverso simili strumenti non la definirei propriamente foto, ma istantanea, fatta quasi sempre per averne un ricordo personale, di scarso o nullo valore documentale e, in molti casi, di dubbio gusto. La Fotografia, a mio parere, è un’altra cosa. Richiede conoscenza, esperienza, sensibilità nella composizione e idee chiare su cosa si vuol comunicare, perché deve rendere comprensibile a tutti quell’attimo rubato al tempo che ha colpito il fotografo. Di positivo porta con sé l’accessibilità a tutto il mondo, in modo che ognuno possa saggiare le proprie possibilità e non è detto che non possa aiutare qualche spiritaccio estroso ad emergere”.

Ad un giovane appassionato di fotografia che cosa diresti?

“Scegli prima di tutto cosa vuoi documentare, se natura, still-life, reportage, ritratto, oppure fotografia commerciale. Informati su ogni rivista del settore fino alla nausea sull’attrezzatura più consona e poi buttati nella mischia, senza esitare, perché nessuno ti regalerà nulla e i buoni risultati te li dovrai sudare. Spendi il massimo del tuo budget per un obiettivo professionale di altissima qualità, perché è l’obiettivo che decide la qualità della foto, non la macchina. In linea di massima, le fotocamere vanno tutte bene, differenziandosi tra loro per parametri e possibilità di regolazione che per alcuni anni non sentirai nemmeno l’esigenza di utilizzare. Costruisci l’immagine nella tua mente prima di scattare e ricorda che la fotografia è essenzialmente un dosare attentamente luminosità e ombra, prima ancora di individuare un soggetto. Tu stai dipingendo con la luce”.

Domani che farai?

“Ho in cantiere un nuovo libro, ambientato sulle Alpi del Friuli e continuo il mio impegno come responsabile per la Regione Piemonte di Ekoclub International Onlus, un’associazione a respiro nazionale che si batte per la difesa dell’ambiente e della natura. Nel poco tempo libero ho in progetto di creare una collana di manuali per il riconoscimento delle erbe spontanee, officinali e alimentari».

Infine, ci lascia con questo bellissimo riconoscimento: «Vorrei ringraziare tutto lo staff che segue e propone questa iniziativa, punto di riferimento nell’orizzonte letterario locale. Purtroppo ci scontriamo con una realtà che disattende sempre più la parola scritta, relegata ad un ruolo quasi arcaico, non al passo con i tempi. Specialmente nei giovani c’è una generale disaffezione alla lettura, non fosse altro per il tipo di approccio che richiede, impegnando la mente in uno sforzo di immedesimazione, considerato una fatica improba. Perciò diventano fondamentali iniziative come queste, che avvicinano il potenziale lettore alla fonte stessa dei contenuti e dei concetti trasferiti su carta. Un plauso quindi ai promotori”. Grazie!