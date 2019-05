Caso del "falso bidello" diventa nazionale: cinque collaboratori scolastici sospesi in Veneto

Non un caso isolato, ma un comportamento truffaldino partito dalla Campania e messo in atto a macchia d’olio in diverse zone del Nord Italia. E’ quanto hanno potuto verificare gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno indagando sul caso del giovane, nativo di Maddaloni (Caserta) e residente a Napoli, nei confronti del quale il pubblico ministero presso la Procura di Asti Simona Macciò ha emesso nelle scorse settimane un avviso di conclusione indagini con l’ipotesi di tentata truffa aggravata in danno di ente pubblico e di un’articolata serie di altri reati.



Della vicenda il nostro giornale aveva dato conto nei giorni scorsi (QUI l’articolo). L’uomo è accusato di aver orchestrato un sofisticato meccanismo di false certificazioni per inserirsi nella graduatoria di terza fascia dei collaboratori scolastici: elenco ai cui iscritti i dirigenti dei singoli istituti possono attingere per singole chiamate al lavoro in caso di necessità e dopo aver esaurito i nomi classificati in prima e seconda fascia.



Il 25enne era stato così preso in carico quale collaboratore non docente da un istituto superiore del nostro territorio. Solo che in quella scuola non si sarebbe mai presentato, mentre avrebbe prontamente avviato le procedure per ottenere le previste retribuzioni da parte del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.



Le indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria di Salerno hanno ora consentito di verificare non solo che l’uomo non avrebbe mai conseguito il diploma di qualifica professionale addotto tra i requisiti per l’iscrizione alle graduatorie ministeriali, ma anche che l’istituto campano indicato nella stessa documentazione glielo avrebbe rilasciato non sarebbe mai esistito.



Di più: dalla stessa scuola fantasma sarebbero in realtà diversi i falsi bidelli partiti alla conquista delle scuole del Nord, come appurato da cinque istituti del Veneto dopo una verifica compiuta in esecuzione alla sollecitazione arrivata in questo senso dallo stesso Ministero.



Una truffa dalla portata potenzialmente nazionale venuta a galla anche in ragione della spregiudicatezza e della scarsa avvedutezza con la quale la falsa documentazione era stata confezionata nel primo caso emerso. Il giovane nativo di Maddaloni aveva infatti indicato quella dell’11 giugno 2013 come data di rilascio dell’attestato di qualifica da parte dell’inesistente istituto paritario salernitano, mentre l’attestato di servizio che accompagnava quest’ultimo nella domanda di inserimento in graduatoria riportava un periodo lavorativo compreso tra l’8 gennaio 2013 e il 29 giugno dello stesso anno: venivano così indicati come precedente lavorativo 173 giorni di servizio in buona parte precedenti al teorico rilascio del diploma.



"Prendo atto della nomina, sulla quale mi riservo ogni determinazione – commenta ora l’avvocato albese Roberto Ponzio, chiamato a difendere il 26enne campano –. Nei prossimi giorni incontrerò l’imputato, dopodiché deciderò se accettare l’incarico".