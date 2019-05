Il 5 maggio è la Festa delle oasi e riserve della Lipu

Il 5 maggio grande festa in tutte le oasi e riserve Lipu.

In aggiunta al programma, per tutti coloro che vorranno cominciare la giornata del 5 maggio con i canti melodiosi degli uccelli, appuntamento alle 9 all'ingresso della riserva lato Crava per una passeggiata dedicata all' ascolto accompagnati da Luca Giraudo. (L'attività terminerà sempre all'ingresso della riserva in tempo utile per poter partecipare alla visita con birdwatching. Solo per questa passeggiata è richiesto un contributo minimo di partecipazione, tutte le altre attività in programma sono gratuite, grazie anche al sostegno della Fondazione CRC).