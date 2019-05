Alba, in cinquecento alla festa in musica dei giovani in campo per Olindo Cervella

Oltre 500 persone hanno preso parte alla festa del lavoro andata in scena ieri al Parco Boblingen sotto le insegne di "Alba balla il Primo Maggio". "Un successo andato oltre ogni aspettativa", dichiarano soddisfatti i giovani under 30 candidati nelle quattro liste a sostegno di Olindo Cervella, promotori di questa festa nel verde, colorata e divertente, accompagnata dall’ottima musica offerta da Endless Fall, Astor Novas e Tuttafuffa Dj, dai piatti gourmand del "food truck" Coj Colomba e da tanta voglia di divertirsi.



Intervenuto alla serata insieme a numerosi esponenti delle quattro forze componenti il centrosinistra albese, il candidato a sindaco della coalizione Olindo Cervella ha rivolto il suo personale ringraziamento agli organizzatori, al numeroso pubblico presente e a quanti hanno reso possibile un appuntamento che, visto il successo riscosso, verrà probabilmente replicato nelle prossime settimane.



"Grazie per la bella energia respirata – è stato il saluto dal palco di Olindo Cervella –, per l’entusiasmo dei ragazzi, per il dinamismo e la disponibilità di tutti i candidati della coalizione. Grazie al calore vibrante della gente intervenuta. Grazie per la civiltà del pubblico, che ha lasciato il prato del Parco Boblingen perfettamente pulito. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, e in particolare a Maurizio Marello per le parole colme di stima e di fiducia rivolte verso di me. A Maurizio, uomo capace e integerrimo, che insieme alla sua squadra è riuscito a realizzare opere pubbliche per 60 milioni di euro in 10 anni e a lasciare la città di Alba con un bilancio sano, senza debiti, va tutta la mia stima e riconoscenza. Sono convinto che, anche in questo nuovo impegno da candidato consigliere regionale, Maurizio meriti la fiducia di tutti noi, per le attitudini e le qualità dimostrate".