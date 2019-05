"Un paese per tutti": venerdì sera a Limone la presentazione ufficiale della lista a sostegno del candidato sindaco Domenico Clerico

La lista civica “Un paese per tutti” di Limone Piemonte a sostegno del candidato sindaco Domenico Clerico sarà presentata ufficialmente venerdì 3 maggio alle 21 al teatro “La Confraternita”.

In attesa dell'evento ufficiale andiamo a conoscere meglio alcuni dei candidati consiglieri.

Franco Picconi, imprenditore di 33 anni: “Ho deciso a rimettermi in gioco alle comunali di maggio per offrire a Limone e borgate il futuro che meritano. Con qualche anno in più di esperienza sia in ambito amministrativo che in quello lavorativo, sono pronto a offrire il mio impegno per il paese.

Finalmente una vera LISTA GIOVANI, nuova, fresca dove non si sono cercati i componenti in base alle famiglie o ai possibili voti che potrebbero apportare, ma in base alle competenze, idee e la reale voglia di fare.

Ringrazio i componenti più agé del “gruppo che era” per aver lasciato spazio a noi giovani, sapendo che se saremo eletti, potremo godere del loro appoggio e della loro esperienza tramite le varie commissioni.

Ci vediamo alle serate informative, dove presenteremo le nostre idee e i progetti che abbiamo in mente per dare finalmente un impronta nuova al paese.

Basta promesse irrealizzabili da campagna elettorale, SI a proposte concrete e realizzabili!”

Michele Blangero: “Sono uno dei due veterani scelti dalla nostra compagine allargata, a far parte del gruppo dei consiglieri comunali. La passione per l’organizzare di eventi per il paese non si é sopita in questi 5 anni anzi, con altri organizzatori abbiamo sviluppato progetti interessanti per il paese. Ci tengo a continuare quest’esperienza e mi offro come referente per i giovani, per indirizzarli e consigliarli nell’istituire “un nuovo gruppo giovani come in passato”. Vorrei utilizzare tutta la mia esperienza maturata, al fine di realizzare cose concrete cercando di non ripetere gli errori del passato”.

Antonio Cerbo: “Ho deciso di ricandidarmi perché credo che ci debba sempre essere qualcuno ad occuparsi di una comunità, in questo caso una comunità come la nostra.

Pertanto, ho deciso di dare il mio contributo attraverso un programma, un progetto concreto di crescita e sviluppo del paese. Questo per garantire un futuro, in particolare ai nostri giovani, evitando loro il trasferimento in altri paesi con piú lavoro, piú occupazione, insomma più futuro.

In particolare, credo che più turismo voglia dire una maggiore crescita.

Sarò felice di parlare di questo progetto piú dettagliatamente nelle serate che seguiranno”.

L'elenco completo dei candidati consiglieri: Agostino Bianchi, Michele Blangero, Francesca Capaldo, Antonio Cerbo, Giacomo Dalmasso, Carlotta Gaddo, Mattia Giordanengo, Thomas Giraudo, Cristina Maccario e Franco Picconi.

“Un gruppo composto da molti giovani per poter dar loro la possibilità di esprimersi e fare esperienza in consiglio – commenta il candidato Domenico Clerico -. Altri anziani della compagine guideranno le commissioni fondamentali strategiche. Tutti in campagna elettorale dicono di voler governare con la “gente” e di volerlo fare tramite riunioni. Le riunioni finiscono per essere poche e utili a comunicare cose già decise o avvenute: vedi questione Tenda.

Le commissioni sono indispensabili per coinvolgere, in quanto formate anche da elementi esterni al consiglio e guidate da esperti. Sempre il Tenda: presidente operativo Franco Revelli, membri esterni rappresentanti delle varie categorie limonesi. Subito si allarga la platea di coloro che partecipano alle decisioni divulgandole a colleghi e amici. Subito il consiglio comunale può adottare provvedimenti già condivisi. Vi pare poco?”

Ecco il calendario di eventi pubblici in programma per la lista civica “Un paese per tutti”.

Venerdì 3 maggio ore 21 al Teato La Confraternita: presentazione della lista.

Martedì 7 maggio alle 21 nella sala consiliare: incontro con le attività produttive.

Venerdì 10 maggio alle 21 presso la sede Pro Loco Limonetto: incontro con i residenti a Limonetto e 1400.

Giovedì 23 maggio alle 21 al Teatro La Confraternita: presentazione finale.