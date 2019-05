Cherasco ricorda Michele Ferrero intitolandogli l’antico chiostro dei Padri Somaschi

"La Città di Cherasco dedica questo antico chiostro a Michele Fererro (1925-2015) che in questo collegio si preparò alle grandi sfide che lo videro protagonista".



Questa l’iscrizione con la quale l’Amministrazione cheraschese ha deciso di ricordare Michele Ferrero intitolando alla memoria del grande imprenditore e fondatore della multinazionale dolciaria albese l’antico chiostro presente all’interno del seicentesco complesso monumentale, già monastero dei Padri Agostiniani prima che la soppressione napoleonica di quell’ordine ne fece la sede dei Somaschi e dell’importante collegio che questi religiosi insediarono in quella che anche successivamente a quelle vicende verrà battezzata la Città delle Paci.



Originario di Dogliani, dove nacque il 26 aprile 1925 (la scomparsa il 14 febbraio 2015 a Monte Carlo), Ferrero in quel collegio svolse almeno una parte dei propri studi. "Un’evidenza che non emerge dagli archivi dell’istituto, andati purtroppo dispersi, ma direttamente dalla testimonianza di Maria Franca Fissolo Ferrero, che in un’occasione pubblica in città ebbe a riferire una circostanza finora ignorata di più – spiega il consigliere comunale cheraschese Sergio Barbero –. Non abbiamo precisa contezza di quanti anni l’inventore della Nutella trascorse esattamente presso questa nostra storica istituzione, dove presumibilmente frequentò le classi di quello che all’epoca era detto il ginnasio, le odierne scuole medie. Ma sapere che il cavalier Michele aveva vissuto gli anni della propria formazione nella nostra città ci ha convinto a un tributo certamente dovuto per il segno indelebile che la sua immensa figura di uomo e imprenditore ha saputo lasciare nell’economia del nostro territorio".



La cerimonia di intitolazione è in programma per sabato 11 maggio, contestualmente a quella in programma per la consegna del Premio Nazionale "Cherasco Storia", che quest’anno verrà assegnato a Johann Chapoutot, professore di Storia Contemporanea alla Sorbonne Universitè di Paris, già membro dell’Institut Universitaire de France, premiato per il libro “Il nazismo e l’antichità”, edito da Einaudi nel 2017. Il Premio Cherasco Storia alla Carriera sarà invece consegnato a Charles Maier, già professore di Storia Europea ed Internazionale, direttore del Centro per gli studi europei della Harvard University, mentre il premio speciale per la divulgazione storica verrà assegnato alla regista e sceneggiatrice Liliana Cavani.