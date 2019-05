Alba, brindisi in piazza con passerella per la squadra di "Impegno per Alba"

Circa duecento persone hanno preso parte, nella prima serata di ieri, giovedì 2 maggio, presso il locale "100 Vini" di piazza Michele Ferrero, alla presentazione dei 24 candidati di "Impegno per Alba", la lista espressione del candidato a sindaco Olindo Cervella.



Ad accoglierle l’assessore uscente alla Mobilità e Trasporti e candidata della compagine Rosanna Martini, che ha aperto la presentazione con la quale l’imprenditore scelto della coalizione di centrosinistra per concorrere alle imminenti comunali albesi ha chiamato presso di sé tutti i 24 candidati di una formazione civica che – ha sottolineato lo stesso Cervella – "può contare su 11 donne e 13 uomini, con una rilevante presenza di giovani e di laureati o laureandi, ben 11, a rimarcare la qualità delle persone che abbiamo coinvolto, che al proprio interno presenta le professionalità più diverse, proponendo così un ventaglio di competenze difficile da trovare in altre liste".



A seguire i profili dei 24 candidati consiglieri:

Gianluigi (Gigi) Biestro. Nato ad Alba il 25/03/56, dopo la Scuola Enologica e quella di Amministrazione aziendale di Torino, a 21 anni è entrato in Confcooperative Piemonte. Ha proseguito l’esperienza nella cooperazione per tutta la vita grazie alla Vignaioli Piemontesi.



Giuseppina Borgogno. Nata a La Morra nel 1949, risiede ad Alba dal 1972. Vedova, ha due figli ed è nonna di tre nipotini. Dopo una vita spesa a insegnare, si è dedicata al volontariato, alla Consulta Pari Opportunità e, dal 2015, all’impegno di consigliere comunale.



Sergio Buffa. Nato a Villafranca Piemonte, impiegato nello sviluppo tecnico e investimenti di un’azienda alimentare. Da sempre attento all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, è co-fondatore di Ampelos, onlus che promuove progetti di sviluppo agroalimentare ed educativo in Africa.



Roberto Burello. Nato ad Alba nel 1962, è sposato e padre di due figli. Dopo la maturità classica si è laureato in Medicina e Chirurgia. È responsabile del Centro residenziale di cure palliative -Hospice Bra. È altresì scout e animatore in Agesci e per la Diocesi di Alba.



Michela Corino. Ha 47 anni, lavora come educatrice professionale nell’Albese. È sposata e ha un figlio di otto anni. È stata consigliera comunale e poi vicesindaco a Verduno: "Mi candido ad Alba perché per me è città di riferimento".



Silvio Biglino. Nato ad Alba nel 1965, dopo il diploma da geometra e lavori nell’edilizia, ora conduce un’azienda agricola. Dal 2014 al 2019 ha presieduto il Comitato di Quartiere di Piana Biglini, dove era impegnato già dal 2011. È nel direttivo Fidas di Monticello e in quello Acli di Scaparoni.



Edoardo Bosio. Ha 20 anni, dopo il diploma al liceo Da Vinci, in cui è stato rappresentante d’istituto per due anni, ora frequenta la Facoltà di Giurisprudenza. È tra i fondatori dell’Associazione Democratica Albese (Ada), che vorrebbe coinvolgere i giovani ai temi sensibili di attualità.



Claudia Culasso. Nata ad Alba nel 1964, vive a San Cassiano, è sposata e mamma di due figli. Lavora, come responsabile della gestione contabile, presso un ente morale Albese. Ama il teatro e fa parte della compagnia Nostro Teatro di Sinio.



Viviana Frediani. È nata a Napoli il 1° maggio 1985. "Dal 2015 Alba è la mia seconda patria". Laureata in giurisprudenza con lode, ha l’abilitazione come avvocato ma ha scelto di svolgere la professione di notaio. È membro del Rotary Club e mamma di una splendida bimba.



Elio Gerlotto. Ex funzionario Miroglio. Per 15 anni presidente dell’oratorio del Divin Maestro e per due mandati vice presidente del Piave. È impegnato come volontario Cva per trasporto disabili, presso l’Emporio della Solidarietà e per la onlus Amici della Missione.



Daniela Ghiglia. Nata ad Alba nel 1965, è sposata e madre di due figli. Laureata in Chimica industriale a Torino, insegna dal 1988. Dal 2002 lavora all’IISS “P. Cillario Ferrero” di Alba. È impegnata in attività di animazione giovanile.



Valentina Ghione. Nata nel 1984, dopo il diploma al liceo linguistico, la laurea in Lettere, la laurea magistrale in Scienze linguistiche e numerosi corsi di formazione sulla Logogenia, è stata a lungo insegnante di sostegno e ora è docente di Lettere. È sposata e mamma di una bimba.



Ornella Giacosa. Nata nel 1965, vive da sempre ad Alba. È sposata e mamma di due figli. Diplomata in ragioneria, si occupa di amministrazione. Partecipa attivamente alla vita di città, degli scout, della scuola. Collabora con una casa di accoglienza e all’organizzazione di un campo estivo.



Stefano Olivero. Nato nel 1984, è sposato e papà di una bimba. Si è laureato al Politecnico di Milano, ora lavora come progettista meccanico nel settore dell’automazione industriale. È cattolico praticante, europeista, impegnato nel volontariato da diversi anni.



Gioele Porro. Ha 24 anni ed è studente in Ingegneria Energetica e Nucleare. Abita in frazione Piana Biglini e da diversi anni vive il territorio albese come capo scout, lavorando per rendere Alba un posto migliore.



Sarah Quazzolo. Nata e cresciuta ad Alba, laureata in Giurisprudenza e impiegata presso l’ufficio commerciale di un’azienda locale. "Ho deciso di intraprendere questo percorso perché nutro profonda stima per Olindo Cervella e per la sua storia di coraggio e rivincita".



Antonella Roletti Bongiovanni. Nata a Cuneo, vive a Racca con il marito Adriano Bongiovanni ex sindaco di Guarene e i loro tre bambini. Esercita da 25 anni la professione di dottore commercialista, partecipando alle iniziative dell’Ordine professionale e a varie associazioni per le pari opportunità.



Raffaele Seghesio. È nato nel 1978 e vive ad Alba con la mia famiglia. Medico, lavora presso l’ospedale della nostra città come chirurgo senologo. Afferma di voler sostenere Olindo Cervella perché lo stima come uomo e imprenditore e crede nel suo progetto per Alba.



Davide Tibaldi. Nato nel 1976, vive a Mussotto con la moglie e i loro 3 figli. Volontariato, sport e associazionismo sono le sue passioni. Laureato in Scienze Motorie, dal 2011 al Village + Sport di Alba è responsabile della metodologia Joy of Moving



Franco Rivetti. È un consulente finanziario, lavora ad Alba da oltre 45 anni. Ha la volontà di mettersi a disposizione della città e dei suoi abitanti. Condivide totalmente il programma di Olindo Cervella e ne apprezza l’approccio serio e concreto.



Roberto Rolfo. È nato ad Alba nel 1963, sposato con Ornella e padre di Simone di 21 anni e Francesco di 19. Ha lavorato in diverse aziende nel settore commerciale e si è impegnato in attività, enti e associazioni sportive, sociali e civiche.



Sandro Sandri. Nato a Torino nel 1963, vive ad Alba da sempre. Insegna Matematica all’Istituto "Vallauri" di Fossano, da oltre 30 anni è allenatore di atletica. Dichiara: “Voglio sostenere Olindo Cervella perché è una persona seria, onesta e di grande esperienza. Sono certo che saprà amministrare molto bene la città”.



Daniela Zaino. Vive ad Alba con il marito e le due figlie. Dopo tanti anni in Rotoalba si occupa ora di Comunicazione e Marketing sul Web. Sostiene: “Se si condivide un obiettivo le strade per raggiungerlo vanno cercate insieme: è questo lo stile che ho fatto mio in tanti anni di attività nei gruppi giovanili”.



Durante il suo intervento, Olindo Cervella ha dichiarato: “Grazie a tutti i candidati per la serietà e l’impegno nel sostenermi. Grazie ai candidati della coalizione per la lealtà e la determinazione con cui stanno affrontando questa campagna”.



Cervella ha poi ringraziato Mimmo Caruso "per il supporto organizzativo di questa serata e 100 Vini per l’eccellente servizio aperitivo svolto. Ma soprattutto, grazie ai giovanissimi candidati per l’energia e l’ispirazione che offrono”.



E ha concluso: “Nei prossimi 24 giorni si susseguiranno gli appuntamenti per conoscerci meglio e per illustrare a fondo il nostro articolato programma: i prossimi saranno il dibattito alla Fondazione Mirafiore e la festa nel verde, a parco Tanaro domenica 5, con lo spettacolo di Bingo, i giochi dinamici e le gimkane con le bici. Venite, con figli e nipoti, sarà una bella occasione di stare insieme!”.