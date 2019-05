Panero per Verzuolo Bene Comune: "Ecco cosa abbiamo fatto per lo sport e le associazioni: promuoviamo benessere, condivisione, lealtà, amicizia e gioco di squadra"

Il sindaco uscente Giancarlo Panero, candidato alle elezioni del 26 maggio, alla guida della lista "Panero per Verzuolo Bene Comune" ricorda l'impegno fatto in questi anni rivolto all'associazionismo verzuolese, in particolare per quanto riguarda lo sport e le attività correlate a questo tema.



“L’amministrazione comunale ha sostenuto in questi anni le associazioni di volontariato e tutti i gruppi operanti nella comunità verzuolese:" - spiega Giancarlo Panero - "dallo sport, alle pro loco, alle associazioni culturali. Questo perché riteniamo che siano una linfa vitale per la nostra società in quanto arrivano dove la pubblica amministrazione non può arrivare.“



“Per questo abbiamo versato in questi anni 261mila euro di contributi all’associazionismo del nostro territorio: 60mila euro solo nel 2018.“



“Parliamo di sport: una risorsa importante perché è lo riteniamo un canale di benessere fisico e mentale, di condivisione di valori, di senso di squadra, di lealtà e di amicizia.” – spiega Panero – “La nostra mission è stata quella di riqualificare gli spazi adibiti alle attività sportive di Verzuolo. Dal nuovo campo da calcio in erba sintetica di cui abbiamo seguito l’iter che porterà ad affidare la gestione ad una società esterna. Oltre a questo siamo intervenuti nella messa a punto del secondo campo libero con interventi mirati che hanno portato a migliorarne il terreno di gioco.”



“Abbiamo dato valore alla palestra di 25 aprile.” – continua Panero – “Questa nel 2018 ha ricevuto 3.700 euro da parte del comune. Il sottoscritto e il presidente dell’associazione Tennis Tavolo Verzuolo hanno condiviso un verbale in cui si impegna a rivedere le tariffe e che impegna l’amministrazione comunale a proseguire con ulteriori sostegni destinati a questo spazio. Tutto questo per garantire un futuro sportivo, aggregativo e di condivisione di valori a chi frequenta e frequenterà la palestra di Verzuolo.”



“Continueremo come comune” – conclude Panero – “A seguire tutti gli aspetti inerenti alla gestione degli impianti, così come continuerà la collaborazione sempre preziosa con il sistema di gestione sul campo da tennis, recentemente intitolato a Luigi Burgo, grande industriale della nostra terra.”