Coldiretti Cuneo: dal chicco di grano al pane, bimbi a scuola di campagna a Roccaforte Mondovì

Un po’ scuola di campagna, un po’ laboratorio di cucina. È la lezione che questa mattina ha coinvolto oltre 120 bambini della Scuola primaria e dell’infanzia di Roccaforte Mondovì. L’iniziativa, organizzata da Coldiretti Cuneo nell’ambito del progetto di Educazione alla Campagna Amica, nasce per far scoprire ai più piccoli i prodotti genuini della nostra terra, per appassionarli ad uno stile di vita sano e far loro conoscere come nasce il cibo che portiamo in tavola ogni giorno. A cominciare dal pane. Fabrizio Agosto dell’agriturismo “Fior d’agosto” di Frabosa Sottana, maestro d’eccezione, ha presentato con passione diverse varietà di cereali, dal grano alla segale, dal mais tradizionale a quello otto file. Ha spiegato come questi cereali vengono trasformati in farina, destando la curiosità dei piccoli allievi, che hanno poi messo letteralmente le mani in pasta per creare, ciascuno, il proprio panetto di pane. Molto apprezzato l’intervento sulla stagionalità dei prodotti agricoli e sull’etichettatura obbligatoria, battaglia storica di Coldiretti; i bimbi hanno imparato come aiutare i genitori a leggere le etichette dei prodotti agroalimentari per fare acquisti consapevoli. “Coldiretti e Campagna Amica investono da anni in percorsi educativi e di sensibilizzazione come quello di stamattina per far maturare nei cittadini consumatori di domani il seme della consapevolezza del valore della terra, dell’ambiente e del buon cibo a Km zero”, commenta Gianni Gentile, Segretario Coldiretti di Mondovì e Ceva.