Da Vinum al Festival della tv di Dogliani, tra sagre e manifestazioni: un ricco weekend da vivere a Cuneo

Fiere, mercatini e manifestazioni varie

Ad Alba, sabato 4 e domenica 5 maggio si conclude Vinum: i grandi vini rossi delle Langhe e del Roero, i bianchi delle Langhe e i vini del Monferrato, senza dimenticare le grappe e i distillati del Piemonte, sono al centro delle degustazioni proposte dalle 10.30 alle 20.00 presso i banchi di assaggio guidate e curate da esperti sommeliers.

Le degustazioni sono accessibili attraverso l’acquisto di un carnet e presentate in abbinamento ideale allo Street Food ëd Langa, cibo di strada di eccellente carattere e qualità. Nei giorni di Vinum, inoltre, sarà possibile partecipare ad aperitivi musicali, visite guidate della città, mostre e appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

Con VINUMINCANTINA si ha la possibilità di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato con un servizio navetta con andata e ritorno da Alba dalle ore 16.30 alle 20.00 circa. Info: www.vinumalba.com e www.comune.alba.cn.it

Il 4 e 5 maggio l’antico borgo di Barolo sarà la sede di un nuovo evento, “Best Italian Native Grapes and Wines”, e si trasformerà in un crocevia di diverse culture vinicole di eccellenza basate sull’utilizzo di uve autoctone italiane. Il cortile del Castello di Barolo proporrà al pubblico, tramite assaggi e incontri con i produttori, i grandi vini autoctoni del nostro paese, dalla Valle D'Aosta alla Puglia, dal Piemonte al Veneto alla Sicilia. Parallelamente, presso lo spazio Agrilab di Barolo si terranno alcuni importanti seminari e degustazioni. Per il programma consultare il sito www.collisioni.it, info su ingresso e accrediti: info@indigenawine.com

Rimanendo sempre in Langa e sempre in tema di vino, sabato 4 maggio a Rodello si festeggia con il “Festival del Dolcetto d'Alba e non solo”, evento dedicato al vino Dolcetto con degustazioni, mostre d'arte, un convegno e intrattenimenti vari. Dalle 10 alle 22 banchi di assaggio, alle 13.00 pranzo tipico e dalle 18.00 apericena. Info: rodello@comune.rodello.cn.it e www.comune.rodello.cn.it Prenotazioni: Franco 333/1630927 - 0173/617107

A Cherasco, da sabato 4 a lunedì 6 maggio, ci sarà la festa patronale del Cristo Risorto con la tradizionale fiera del vitello grasso che si svolgerà domenica dalle 9 in piazza degli Alpini. La fiera ha mantenuto il suo carattere prettamente agricolo, con la mostra zootecnica e l’esposizione delle macchine e attrezzi agricoli. Vicino ci sarà la fiera commerciale e sabato aprirà il parco divertimenti. In occasione della fiera i ristoranti di Cherasco proporranno nei loro menù anche piatti di Quinto Quarto (frattaglie) e Salsiccia di Cherasco al Barolo. L’iniziativa è dell’Associazione per la tutela della salsiccia di Cherasco nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla riduzione dello spreco e del riuso. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Dogliani continua l'ottava edizione del Festival della Tv e dei Nuovi Media, dedicato al tema delle "Percezioni" e che prevede incontri, dibattiti presso piazza Umberto I con i volti dell'intrattenimento televisivo e con gli esperti di informazione e workshop. 156 gli ospiti e 40 gli incontri. Tra gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 maggio Luca Mercalli, Mario Tozzi, Alessandra Comazzi, Arianna Fontana, Aldo Grasso, Lucia Annunziata, Aldo Cazzullo, Lo Stato Sociale, Lilly Gruber, Massimo Giannini, Manuel Agnelli, Joe Bastianich e tanti altri tra cui Luca Zingaretti che parteciperà a un incontro sui 20 anni del commissario Montalbano. A Dogliani saranno presenti i direttori di molte testate giornalistiche e protagonisti del web. Info e programma degli incontri: +39.0173.70210 e www.festivaldellatv.it

A Castino, questo fine settimana, avrà luogo la 27^ edizione della Festa del Fiore; per sabato è prevista la Camminata lungo la GTL (Grande Traversata delle Langhe) con ritrovo alle ore 10.00 a Castino con Terre Alte. Info: +39.339.6575703 , www.terrealte.cn.it e info@terrealte.cn.it

Domenica saranno presenti più di 100 bancarelle e allestimenti floreali a cura di artigiani locali sono previsti mostre, musica, giochi, la sfilata con banda musicale e majorettes, sbandieratori, tamburini e le friciule, eventi tutti dedicati ai fiori. Info: www.comune.castino.cn.it

A Priocca domenica 5 maggio ci sarà la 23° Fiera di Primavera e del vino buono con mercatino per tutta la giornata e esposizione macchine agricole, giochi per tutti e spettacoli per le vie. Sarà presentato anche il vino nuovo e banchi di ogni genere affolleranno la via centrale del paese fino ad arrivare alla piazza della chiesa dove per tutta la giornata si svolgeranno spettacoli musicali, concorsi, premiazioni. Info per il pranzo a base di fritto misto alla piemontese: Facebook prolocopriocca sagra.prolocopriocca.sponsor@gmail.com +39.0173.616062 Programma della giornata: www.comune.priocca.cn.it

A Belvedere Langhe si terrà domenica 5 maggio, alle 16.30, la secolare festa dei micun. Come accade ogni anno, dal 1612, i pani vengono benedetti la seconda domenica dopo Pasqua nell’oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano. L’antica festa è gestita dalla Confraternita di san Sebastiano, composta dai batù, traduzione dialettale di “flagellanti”. Nel corso della cerimonia i pani vengono poi portati in processione, insieme alla statua di san Sebastiano, nel centro storico, intorno ai ruderi del castello; poi vengono benedetti e distribuiti ai cittadini all’interno della chiesa. Nel giorno della festa, i pani sono portati nella chiesa, dove vengono disposti intorno all’altare e ai piedi della statua di san Sebastiano e dopo la processione avviene la distribuzione. Un confratello legge ad alta voce il registro degli iscritti chiamando i confratelli a ritirare il pane benedetto. Sono solo i maschi a ricevere i micun e solitamente a ritirarli è il più anziano della famiglia. I pani vengono poi distribuiti anche ai forestieri.

Sabato 4 e domenica 5 maggio il “Treno Storico del Monferrato e delle Langhe” arriva a Neive e offre l’opportunità ai suoi passeggeri, ma anche agli altri visitatori, di scoprire le bellezze del borgo antico. Sabato il treno arriverà alle ore 10.53 e ripartirà alle ore 16.03, mentre domenica arriverà alle ore 10.56 a ripartirà alle ore 16.03. I turisti che potranno servirsi di una navetta gratuita, saranno accolti dalla banda musicale di Costigliole d’Asti. Nei due giorni il borgo proporrà un mercatino enogastronomico in piazza Cocito, visite guidate con i ragazzi Ciceroni del Borgo; in via Rocca visite ai laboratori della scuola di Arte Bianca “Piera Cillario” con degustazione dei prodotti realizzati dagli studenti. In piazza Italia, presso l’enoteca comunale “Bottega dei Quattro vini” degustazione dei vini dei produttori consorziati con sconto per chi presenta il biglietto del treno storico.Informazioni: www.comune.neive.cn.it mail: segreteria@comune.neive.cn.it ; tel. 0173.67110; www.fondazionefs.it

A Castellar (Saluzzo) da domenica 5 a domenica 12 maggio è prevista la 25^ Festa degli spaventapasseri con i suoi 200 e forse più spaventapasseri dislocati ovunque caratterizzando il paese insieme al Museo delle uniformi del Regio Esercito Italiano all’interno del Castello. In programma artisti di strada, giocolieri, mostre, giochi, laboratori e l’immancabile degustazione di un buon bicchiere di bicchiere di Pelaverga. Visitabile anche la cappella di San Ponzio (sec.XIII) con i suoi pregevoli dipinti. La novità dell’anno, sono i due bus - navetta gratuiti, che faranno la spola tra Saluzzo e Castellar dalle 11 alle 19,30, con partenze da Saluzzo, dal parcheggio a fianco dello stadio “Damiano” e da piazza San Lazzaro. Biciclette con pedalata assistita (Cicli Mattio) sono a disposizione (a noleggio) previa prenotazione presso l’Ufficio turistico Iat di Saluzzo (numero verde 800392789). Info sulla Festa su http://www.comune.castellar.cn.it

Il 4 e 5 maggio, entrerà nel vivo a Cuneo la prima edizione di AttivArt Fest, festival organizzato dai giovani di YEPP Italia per i giovani del territorio. Sarà un fine settimana ricchissimo di attività artistiche e saranno i giovani i protagonisti dei laboratori e dei workshop creativi, gestiti dagli stessi ragazzi e da giovani esperti. E poi ci sarà spazio per la musica con il confronto tra band giovanili e gruppi consolidati. AttivArt Fest vuole raccontare come le arti rappresentino uno strumento di inclusione, di crescita e di contrasto al disagio giovanile. Sabato 4 maggio, a dare il via al festival saranno sei workshop gratuiti (ore 15-17.30) rivolti a giovani dai 15 ai 25 anni, che potranno mettersi in gioco cimentandosi con diversi linguaggi artistici. Alle ore 17.30, il festival si sposterà nell’Auditorium Foro Boario, al VarCo, per dare spazio alla musica facendo dialogare giovani band con musicisti di più consolidata esperienza.

Alle 21.00, sempre nell’Auditorium Foro Boario arriverà a scaldare la serata Matteo Cerisola, alias Cromo: rapper e freestyler genovese, classe 1998.AttivArt Fest tornerà domenica alle 11.00 all’Open Baladin con il reading di Giacomo Mazzariol, scrittore 21enne, portavoce della Generazione Z con il suo secondo libro, “Gli squali” (Einaudi Editore). Il festival si chiuderà domenica pomeriggio con una speciale caccia al tesoro ideata dai giovani di YEPP CN6Oltrefiume per i coetanei provenienti dagli altri siti YEPP Italiani. Info: www.yepp.it/italia/cuneo-attivart-fest-alle-porte e pagina Facebook YEPP Italia.

A Roccaforte Mondovì dal 3 al 6 maggio è in programma la Fiera di san Pio; in piazza Tricolore e piazza Mons. Eula, dalle 9.00 alle 18.00, ci sarà la fiera zootecnica e il mercato di prodotti tipici del territorio. Sabato spettacolo equestre in notturna e folk occitano; domenica show equestre e spettacoli vari. Programma completo su www.comune.roccafortemondovi.cn.it Info: tel. +39 0174 651 39, monica.insiemesipuo@gmail.com.

Continua sabato e domenica a Demonte l’edizione 2019 di Primadòc, manifestazione di musica e cultura occitana con grande riscontro di suonatori partecipanti e di pubblico. I gruppi musicali saranno “a tema” e dislocati in aree diverse e Demonte diventerà un vero e proprio “palcoscenico” a cielo aperto. Sabato 4 maggio mostre, stage di danza, musica occitana, domenica alle 12.00 aperitivo e alle 13.00 pranzo presso la Bocciofila Luigi Biarese; nel pomeriggio musica per le strade di DemontePer prenotazioni: Laura: +39 348 5121488 Flavia: +39 331 910 1395. Info: Ufficio turistico di Demonte Piazza Statuto c/o Palazzo Borelli. Tel. +39.0171.95127E-mail: ufficioturistico@comune.demonte.cn.it e pagina Facebook di Primadoc.

A Monastero Vasco, dal 3 al 6 maggio avrà luogo l’antica Fiera di Maggio “Un asino per amico”. Sabato 4 maggio sono in programma la giornata del disabile (prenotazioni tel. +39 333 1145 904), il laboratorio creativo per bambini e ragazzi e, in serata, la transumanza con gli asini per le vie del paese. Alle 22.00 è prevista la serata giovani con dj set breaking ears sotto le stelle Domenica 5 maggio, dopo l’inaugurazione della fiera, seguirà l’apertura dell’area mercatale, con spettacoli vari e possibilità di pranzare sotto la tenda. Per tutta la giornata: luna park, tour dell'asino, giochi per bambini, antichi mestieri, Giulia e Morena Animazione Bimbi, esposizione mezzi ASD Monastero di Vasco, sbandieratori di Mappano e banda musicale di Villanova Mondovì, e tanto altro ancora... Info: tel. +39 0174 689 104, +39 331 8621 587, info@prolocomonasterodivasco.com e www.comune.monasterodivasco.cn.it

Questo fine settimana Polonghera vi aspetta per la quattordicesima Sagra dell'Agnolotto e del Canestrello a Polonghera. Sabato 4 maggio sono previste attività ricreative per bambini e adulti e alle ore 20.00, presso il circolo Mimmo Griffa via Parrocchia 4, inizio della cena self service a cui seguirà la serata musicale. Domenica 5 maggio ci sarà la fiera commerciale dalle 8.30, alle 12.00 inizio del pranzo self service e la cena dalle ore 20.00; seguirà la serata musicale. Per il pranzo e le due cene è gradita la prenotazione per i gruppi dalle 10 persone in su. Info: www.comune.polonghera.cn.it

Castelli aperti e luoghi storico-artistici-paesaggistici da visitare

Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019, domenica 5 maggio sarà possibile visitare: Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il castello di Niella Tanaro, il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio. Domenica aprirà anche il Castello del Roccolo a Busca. Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it.

Domenica 5 maggio, a Murello viene proposta una facile escursione a piedi nei luoghi descritti nel romanzo “La Bufera” di Edoardo Calandra, ambientato alle soglie del 1800. La partenza della passeggiata letteraria è prevista alle ore 9. Il ritorno, sempre in piazza Divisione Alpina, è previsto intorno alle ore 11 e 45, giusto in tempo per assistere allo scontro in battaglia fra rivoluzionari e guardie Reali. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, il gruppo sarà accompagnato da una guida naturalistica e dal sindaco. Durante la giornata a Murello ci saranno vari eventi con gruppi storici, tour in carrozza, l’esposizione “L’agricoltura al tempo dei Calandra”, visite alla sala Consigliare e al Santuario Madonna degli Orti, esibizione di writers del Sketchmate Rural Art Festival. Info: http://www.comune.murello.cn.it In particolare, alle ore 14 e alle 17, “La Bufera” prenderà vita per le vie del paese con un’animazione teatrale; spettacolo a pagamento con prenotazione obbligatoria (0172 98102 o scrivere mail a labuferacalandra@gmail.com). Per eventuali informazioni e prenotazioni: 340 9009991.

Si terrà domenica 5 maggio "Un Borgo da scoprire", giornata gratuita con visite guidate alla scoperta del patrimonio comunale culturale e ambientale della città e del territorio di Borgo San Dalmazzo. Due i percorsi: uno il mattino e l'altro il pomeriggio: domenica mattina ritrovo alle ore 9 sul sagrato della parrocchia di San Dalmazzo. Visita guidata a chiesa e cripta, chiesa di San Rocco e arco attigui, chiesa di San Magno, ricetto, torre civica, Confraternita della Misericordia e Memoriale della deportazione. Salita in navetta al santuario di Monserrato e visita guidata. Si conclude con l'aperitivo. Domenica pomeriggio ritrovo alle 14.30 presso il Santuario di Monserrato con percorso a ritroso rispetto al mattino. Alle 18.30 concerto di chiusura con il coro polifonico Monserrato e l'Ensemble di fisarmoniche del Liceo musicale e dell'Istituto Dalmazzo Rosso. Si conclude con l'aperitivo. Dalle ore 15 sarà possibile visitare il museo di San Dalmazzo. Nel pomeriggio visita guidata alla torre civica (salite ore 14.30 – 16.30 – 17 – 17.30, massimo 6 persone a turno). Dalle ore 15 sarà possibile visitare la confraternita di Santa Croce (accoglienza e momento guidato ore 15 e 16). Programma completo su www.comune.borgosandalmazzo.cn.it Prenotazione obbligatoria al numero 340.2549768 (ass. Santuario di Monserrato), mail ass.santuariomonserrato@gmail.com. Disponibilità biglietti e prenotazioni anche su EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-borgo-da-scoprire-60280983043?aff=ehomecard

Alba sotterranea, il percorso archeologico proposto dal 2011 da Ambiente & cultura per far conoscere le tracce romane e medievali conservate nel sottosuolo della città, prosegue anche questo fine settimana: saranno disponibili visite per tutta la giornata di sabato 4 e domenica 5 maggio. Gli itinerari di visita cambiano di data in data e ogni itinerario comprende tre tappe tra le 32 del percorso archeologico monumentale cittadino e si conclude presso il Museo Eusebio, che ospita i fossili della Balenottera di Alba e del Mastodonte di Verduno. In omaggio per i partecipanti l’archeomappa e l’ingresso libero al museo Eusebio, tappa conclusiva dei tour, una pubblicazione sul territorio e il biglietto ridotto (0,50 €) per salire sul campanile della chiesa di San Giuseppe, punto panoramico della città. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente su www.ambientecultura.it sezione EVENTI o sms al 3397349949 o al 3426433395.

L’Associazione Culturale Albedo ha organizzato, per domenica 5 maggio, una passeggiata che condurrà i partecipanti alla scoperta della vecchia Bra, narrata nei libri di Giovanni Arpino. Una città che conserva ricordi ed una storia che, nonostante le moderne architetture, ha lasciato tracce spesso nascoste e insospettate. Un’esperienza letteraria romantica ed affascinante, tra memoria, cronaca e aneddoti, capace di coinvolgere la mente ed il cuore di chi è nato e si ripara all’ombra della Zizzola. Il tutto accompagnato dalla sapiente guida dello storico braidese Fabio Bailo e dalle armoniose letture della pittrice Maura Boccato. Un turbinio di emozioni che si concluderà con il momento conviviale (solo in caso di bel tempo) presso i Giardini della Rocca, un luogo magico dove è dolcissimo l’incanto di vedere i sogni fiorire. Per partecipare, l’appuntamento è alle ore 10 in piazza Carlo Alberto, davanti al Teatro Politeama Boglione. Gratuito ed aperto a tutti. Informazioni: Flavia Barberis 349/590645

Il Comune di Castiglione Tinella ha organizzato per domenica 5 maggio una camminata tra i filari di Moscato e le orchidee spontanee. Alle ore 10:00 ritrovo in P.zza XX Settembre e partenza per la camminata tra i vigneti di Moscato verso il Bosco delle Badie alla scoperta delle Orchidee spontanee ammirando il parco panoramico letterario "Versi in Vigna". Alle 12.30 è prevista una generosa merenda di mezzogiorno a cui seguirà, alle 14.00 lo show in the Wood con il "Paolo Chiesa Trio". Alle 15.00 proseguimento della camminata sul Sentiero Bruno Arione e alle 16.00 sosta al punto panoramico San Carlo.Sono previste degustazioni di Moscato d'Asti e Dolci Tipici, l’arrivo in paese è previsto per le 17.00. Si consigliano calzature adatte a percorsi sterrati di vario tipo. In caso di maltempo o terreno impraticabile l'evento sarà annullato. Il costo di partecipazione di 12,00 euro per gli adulti e di 6,00 euro per i bambini (under 10) comprende le degustazioni eno-gastronomiche e il concerto musicale. Info sul sito www.comunecastiglionetinella.it e prenotazioni al 335 7040378 - 333 6385035 o scrivendo a sindaco@comune.castiglionetinella.cn.it o a manu.contino@libero.it

Anche questo fine settimana c’è la possibilità di effettuare la salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte. Magnificat è il nome dato a questa emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica. Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità di questo santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia. Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Le visite hanno la durata 2 ore (salita alla cupola) e 1 ora (percorso breve). Per la salita alla cupola è necessario essere maggiori di 14 anni. Info e prenotazioni: tel. +39 331 8490 075 – +39 0174330976 - booking@kalata.it - www.kalata.it

A Mondovì per sabato 4 maggio è stato organizzato il “Trekking urbano”, passeggiata tra i quartieri di Breo e Piazza alla scoperta del patrimonio paesaggistico e storico della Città. L’appuntamento è per sabato alle ore 16, in piazza della Repubblica, la partecipazione gratuita e aperta a tutti. Alle ore 16.30 avvio dell’escursione: salita a Piazza attraverso il sentiero recentemente ripulito, visita al Belvedere con osservazione dell’alto delle aree verdi della città e discesa attraverso via Faletti di Barolo (viale alberato-tartufaia e bosco della cascina Nova) e la “viòta” (antico collegamento cittadino). È opportuno munirsi di comode scarpe da ginnastica e attrezzarsi di abbigliamento idoneo. Prenotazione consigliata al numero 340.3953527.

Villaggio della salute Il Lions Club di Fossano e della Provincia Granda organizza per domenica 5 e lunedì 6 maggio due giornate (orari 9,30-12,30 e 14,30-17,30) di prevenzione nella città di Fossano, in piazza XXVII marzo 1861 (detta anche Piazza delle Uova). Un “Villaggio della salute”, a cui parteciperanno cinque associazioni, che mette in campo azioni di screening gratuiti come la prevenzione del glaucoma, ambliopia e osteoporosi, ma anche del diabete con il controllo della glicemia. Poi la prevenzione cardiologica con il controllo della saturazione periferica, della pressione e dei battiti. Ma anche interventi di sensibilizzazione alla prevenzione dell’ictus attraverso il calcolo dell’Indice di massa corporea. E poi informazioni sulle donazioni del midollo osseo; giochi per bambini, “Play Different” e i Leo (i giovani Lions) e molte altre attività. Info e locandina su: www.facebook.com/leoclubfossano Bruna Aimar