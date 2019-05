Incubatori e innovazione per supportare lo sviluppo della nostra agricoltura: la ricetta per il Piemonte dell’albese Mario Canova

"Lavorando sul territorio e parlando con chi ogni giorno vive la realtà agricola mi sono sempre più convinto che sia necessario un deciso cambio di passo per ciò che concerne le politiche agricole, troppo spesso demandate a procedure burocratizzate e farraginose, senza che queste siano da vero volano per lo sviluppo del settore primario all’altezza dei Paesi più avanzati".



A parlare è l’albese Mario Canova, esponente di Forza Italia, partito che per dieci anni ha rappresentato all’interno del Consiglio comunale albese e che ora lo ha voluto nella squadra dei cinque candidati della Granda alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.



"Ciò che manca – spiega Canova, illustrando una visione che intende abbraccia l’intera variegata realtà della provincia cuneese – è una sintesi tra l’agricoltura del Piemonte, che spesso e volentieri è vanto e eccellenza per la regione tutta, e altri settori produttivi che tanto avrebbero da dare allo sviluppo della stessa; basti pensare alle coltivazioni della vite, del riso, della nocciola, alla zootecnia che in questi anni hanno giovato dello sviluppo tecnologico sotto ogni punto di vista".



Quello che serve ora, secondo l’esponente azzurro, è "una spinta innovativa, una visione che punti a coniugare i saperi che la nostra regione è in grado di esprimere sia a livello universitario che imprenditoriale; il modello degli incubatori di aziende piccole e innovative che il Politecnico di Torino ha istituito in questi ultimi anni per promuovere le neonate imprese legate all’ambito dell’alta tecnologia potrebbe essere replicato anche in ambito agricolo, dove i progetti d’avanguardia, supportati dalle Università, possano incontrare le imprese oppure, sostenuti da fondi e procedure ad hoc, camminare con le proprie gambe verso il futuro; in Emilia Romagna, per esempio, esiste già un progetto del genere sito presso l’Ateneo di Parma, interamente orientato al settore agroalimentare e finanziato con fondi ad hoc e con tanto di uffici temporanei a supporto delle nuove imprese".





"L’importanza di creare nuovi e innovativi soggetti imprenditoriali in ambito agroalimentare – prosegue il candidato albese – non deve essere sottovalutata perché spesso da questi nascono soluzioni volte a migliorare la qualità della produzione, l’ottimizzazione delle filiere produttive e più in generale la valorizzazione delle produzioni e dei prodotti tipici magari poco conosciuti oppure persi nei meandri del tempo che una particolare zona può offrire anche in luoghi tradizionalmente poco rinomati oppure difficili come le Comunità Montane, che nella nostra regione abbondano e che hanno molto da offrire, senza dimenticare soluzioni alternative per le altre aree".



Una visione eccessivamente ottimistica? "Affatto. Gli elementi li abbiamo già presenti e attivi sul nostro territorio, attendono solo di essere messi in relazione evitando di lasciare troppo spazio agli altri concorrenti sul mercato globale, competitor che da anni adottano feroci politiche di sistema del loro tessuto produttivo; la storia del Piemonte insegna che il lavoro e il coraggio hanno sempre portato grandi risultati, ma senza un impegno collettivo rischiano di essere sforzi vani".