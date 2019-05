A tu per tu con Giorgia Benusiglio. Sopravvissuta all’ecstasy, oggi è testimonial antidroga

Un sorriso splendido, la gioia negli occhi e la forza di correre dietro ai sogni. Giorgia Benusiglio era un’adolescente come tante. Una diciassettenne che una sera esce con gli amici e assume mezza pastiglia di ecstasy. Tanto che vuoi che succeda per mezza pastiglia...

Quella dose, invece, era stata tagliata con veleno per topi e piombo e presto si è ritrovata in un letto di ospedale. Poi il coma epatico e un’operazione chirurgica che la costringe a convivere con farmaci che la salvano e la uccidono nello stesso tempo. Un’ora di sballo ha rovinato per sempre un’esistenza intera.

Oggi vive grazie al fegato di Alessandra, una ragazza più sfortunata di lei, morta a 19 anni in un incidente stradale e dalla quale Giorgia ha avuto in dono il fegato, la vita. Correva l’anno 1999 e, da allora, i giorni della giovane milanese sono cambiati profondamente. Soprattutto quando ha deciso di trasformare quell’errore in un’opportunità per sé e per gli altri.

La sua rinascita l’ha portata a proiettare un’esperienza che arriva al cuore e commuove. Decine di adolescenti incollati alle sue parole, al suo dramma, poi centinaia, poi migliaia. Si spoglia davanti a loro: non fa prediche, racconta semplicemente la sua storia e il suo dolore.

Più di 2mila incontri in tutta Italia, due libri: “Vuoi trasgredire? Non farti!” ed “Io non smetto”, in televisione ospite di numerose trasmissioni, presente quotidianamente sui social, poi un film e persino una campagna nazionale antidroga. Giorgia non si ferma… Per la prima volta a Bra, al cinema Vittoria, stipato da un overbooking di studenti, ha parlato di accettazione di sé, dell’importanza delle scelte giuste e le conseguenze di quelle sbagliate. Ha parlato anche di prevenzione per far capire che cos’è veramente la droga. E da lì cominciano mille domande.

Perché hai scelto di diventare testimonial antidroga?

“Quello che faccio è per dare una corretta informazione a tanti giovani come voi, quella che io all’epoca non ho ricevuto. Tutti sanno che le droghe fanno male, ma pochissimi che basta una sola assunzione per rovinarsi. Io volevo fare un film che parlasse non solo di tossicodipendenza, ma anche di uso occasionale, affinché sempre meno ragazzi potessero vivere l’incubo che ho vissuto io e, soprattutto, i vostri genitori. Perché, quando si fanno delle sciocchezze, c’è un effetto domino: coinvolgiamo non solo noi stessi, ma anche tutto il nostro nucleo familiare e chi ci vuole bene”.

Che cosa ti ha spinto a prendere quella pastiglia?

“La curiosità mista all’ignoranza. All’epoca non si sapeva che si potesse morire anche solo con mezza pastiglia di ecstasy. Se avessi avuto la fortuna che avete vissuto voi oggi di vivere una situazione del genere con una me, al maschile o al femminile, noi non ci saremmo mai incontrati, perché io avrei fatto scelte diverse. Perciò, è importante che voi siate informati. Perché, non tutti - ci sono anche coloro che devono sbattere la testa contro il muro per comprendere certe cose - ma molti di voi, invece, se hanno gli strumenti adatti, sanno fare le scelte migliori per la propria vita”.

Come hanno reagito i tuoi genitori di fronte a tutto quello che ti stava accadendo?

“I miei genitori mi hanno visto perdere i capelli, arrivare a pesare 27 kg, mi hanno visto cambiare completamente nel corpo e nell’animo. Hanno visto la mia adolescenza spegnersi a 17 anni. Mi sono stati accanto come tutti i genitori farebbero con i propri figli, con immenso dolore e grandi sensi di colpa, anche se loro non c’entravano nulla, perché quella scelta l’ho fatta indipendentemente da loro. Un genitore si sente sempre responsabile delle scelte (stupide) dei propri figli. I miei si sono chiesti migliaia di volte: “Dove abbiamo sbagliato?”. Sono domande a cui non otterranno mai una risposta, perché semplicemente non hanno sbagliato nulla, è stata una scelta mia, stupida”.

È stato difficile riprenderti dopo il trapianto?

“Molto. In realtà, la parola trapianto non inizia e finisce con un’operazione che può durare circa 17 ore e oggi anche di meno. È qualcosa che ti porterai dietro per sempre. Sono e sarò una trapiantata, quindi una paziente per il resto della mia vita. Che cosa significa? Devo assumere ogni giorno dei farmaci. Se non li prendo, muoio. Sono i miei salvavita. Da una parte ti mantengono in vita, ma dall’altra ti danneggiano. Grazie a questi farmaci non corri il rischio di rigetto, ma sei più soggetto ad infezioni, malattie, sei più cagionevole. Il pericolo più grande per i trapiantati è quello di morire per un tumore. Infatti, dopo tre anni che ero bombardata da queste medicine, ho dovuto lottare contro un tumore maligno C3 alla cervice. Per la seconda volta mi sono ritrovata di fronte alla morte per una scelta sbagliata che ha condizionato tutta la mia vita e mi porterò dietro continuamente. Al di là del problema fisico, poi arriva il problema psicologico che, secondo me, è ancora più grande. Ora parlo con maggiore consapevolezza, derivata da tanti anni di lavoro su me stessa. Da quella scelta, in quella serata, per un divertimento effimero, mi sono rovinata completamente la vita, sono diventata la nemica numero uno di me stessa. Sono diventata l’artefice della mia disfatta. È qualcosa che non mi sono ancora perdonata, credo che non lo farò mai. Ma ho imparato a convivere con me stessa, cercando di non focalizzarmi su quello che ho fatto, ma su quello che posso fare oggi. Come? Facendo della mia vita un capolavoro ogni giorno, come se fosse l’ultimo. Non ci riesco sempre, ma ci provo. Solo così non sono sommersa dai miei continui sensi di colpa. Però non è facile”.

Come hai trovato la forza di andare avanti?

“Devo dire che mi hanno aiutato tanto i miei genitori. Ho scritto due libri: in uno di questi c’è un capitolo dove chiedevo a mia madre di aiutarmi a suicidarmi, perché da sola non ci riuscivo. Non mi potevo muovere, avevo i muscoli atrofizzati, ero intubata, attaccata agli elettrodi. Loro sono stati il mio tutto, mi hanno spronata. I genitori hanno un amore incondizionato verso i figli e, anche se li facciamo soffrire, loro ci saranno sempre, costantemente. È quello che mi hanno dimostrato lungo quel percorso e pure dopo. Devo dire che devo tutto ai miei genitori”.

Che cosa ha fatto tua madre per farti cambiare idea?

“Mia mamma è stata grande! Non so neppure come le sia venuto in mente... Era da un mese che non mangiavo. Ero nutrita in endovena, non mi alzavo, avevo solo costanti dolori. Le avevo appena chiesto di aiutarmi a farla finita. Lei ha preso dalla borsa un pezzetto di cioccolato e me lo ha messo in bocca. Sapeva che non poteva darmelo, ma lo ha fatto comunque. In quel momento il mio cervello è come se si fosse resettato. E da quella sensazione positiva è come se mi fossi ricordata di tutte le cose meravigliose per cui vale la pena vivere. Non era ovviamente solo il cioccolatino, ma tantissime altre cose. Lì ho capito che avevo solamente 17 anni, che avevo tante cose che volevo riprovare e tante che ancora non avevo vissuto. Dovevo stringere i denti e andare avanti. Dopo ogni momento brutto arriva anche il bello. L’unica cosa a cui non si può rimediare è la morte. Non dobbiamo pensare che, se ci sono dei momenti brutti, essi rimangono per sempre. Può tornare il sereno sempre. Possiamo cambiare sempre le cose, se lo vogliamo”.

Per che cosa stai combattendo?

“Cerco di fare in modo che i giovani non debbano vivere quello che ho vissuto io. Non arrivino ad apprezzare la vita e comprenderne il vero significato soltanto nel momento in cui la perdono. È un dono troppo prezioso e te ne rendi conto solo quando ti sta sfuggendo di mano. Quello che cerco di dire ai giovani è: “Spero che evitiate di trovarvi nella mia situazione o ancora peggio”. Io, nella sfortuna, sono stata estremamente fortunata, perché altri giovani non ce l’hanno fatta. Sono la prima sopravvissuta in Italia e la seconda in tutto il mondo. Spesso mi chiamano i medici dell’Ospedale Niguarda e mi dicono: “Vieni a trovare questo ragazzo o ragazza, che si trova nella tua stessa situazione, infondigli coraggio”. Ma puntualmente non sopravvive, perché non è detto che, assumendo una pastiglia di ecstasy e per risolvere i problemi al fegato che insorgono, la soluzione sia un trapianto e via. No. Spesso e volentieri si muore prima”.

Hai mai pensato che era meglio morire?

“No, assolutamente. Sono strafelice di vivere e ringrazio ogni giorno i genitori di Alessandra (è suo l’organo donato a Giorgia, ndr), lei stessa, i medici, i miei genitori e, soprattutto, in un modo o nell’altro, tutte le persone che mi hanno aiutato. La vita è un dono troppo prezioso. Mi sento estremamente fortunata, ci sono persone che vivono diecimila volte peggio di me eppure sono con il sorriso. Non è quante carte hai, ma come ti giochi quelle carte che fa la differenza”.

Ci parli di Alessandra?

“Era di Civitanova Marche. Come ho detto nel film, era una ragazza che amava talmente tanto la vita che ha voluto continuare a vivere dentro qualcun altro. Lei mi ha insegnato che ci vuole più coraggio a vivere che a morire. Con il suo gesto d’amore, Alessandra ha sconfitto la morte, si è presa gioco di essa, decidendo di continuare a vivere in me. Lei vive e vivrà, finché io sarò in vita. Sono 19 anni che siamo insieme e 12 che giriamo per tutta Italia. Io vivo per due. Anche quando mi sono laureata non ho pensato: “Ce l’ho fatta”, ma “Ce l’abbiamo fatta!”. È così per tutte le cose importanti. Alessandra non è rimasta “solo”, tra virgolette, nel ricordo delle persone che l’hanno amata e conosciuta, ma continua a vivere in ogni cosa che faccio e continuerà a farlo finché io sarò in vita, o meglio, noi saremo in vita. Ora conosco la sua famiglia. In realtà, il donatore di un organo e il ricevente, per legge, non possono conoscersi. I genitori di Alessandra hanno avuto modo di sapere dove e a chi sarebbe andato il fegato della figlia, perché la mia esperienza è diventata un caso mediatico. Poi, sua mamma e mia mamma si sono scritte delle lettere, finché siamo andati a conoscerli. Ad oggi, rappresentano la mia seconda famiglia. Spessissimo, quando sono in giro per l’Italia, vado a trovarli e stiamo insieme. Ho avuto modo di conoscerla dopo, Alessandra. Lei è morta in un incidente banale in auto. Se avesse avuto la cintura, oggi sarebbe qui ed io morta. A volte, delle piccole scelte che ci possono sembrare insignificanti possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

Qual era il tuo sogno a 17 anni?

“Volevo fare la ballerina ed essere un’anestesista. Entrambe le cose, dopo questa esperienza, non le ho potute più fare. Mi piaceva tantissimo fare la ballerina, ma non ho mai pensato di farlo diventare un lavoro, era il mio hobby. Mi ero fermata per tanti anni e poi, quando sei abituata a stare in prima fila e ti mettono in ultima fila… va beh! Oggi, che sono più grintosa, avrei combattuto per riprendermi se non la prima, almeno la seconda fila. All’epoca no. La cosa mi feriva troppo e, pur di non vivere quel dolore, l’ho allontanato da me. L’anestesista non posso farlo. Ho discusso tanto con i miei medici, ma semplicemente non posso venire a contatto con persone che hanno malattie, infezioni”.

La gente ha avuto dei pregiudizi verso di te?

“Chi mi conosceva no. I pregiudizi sono arrivati quando ho deciso di diventare testimonial italiana per la prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti. Da quel momento le persone che non mi conoscono hanno iniziato a giudicarmi. Non parliamo dei social, su cui si leggono le cose più improbabili. Non si può piacere a tutti. Nella vita ci sono due tipi di persone: quelle che amano costruire e quelle che amano distruggere ciò che gli altri costruiscono. Preferisco decisamente le prime. Non so se sto costruendo un grattacielo o una casa di paglia, che con un po’ di vento cadrà per terra, ma ci sto mettendo tutta me stessa, anima e cuore per fare qualcosa. Non ho tempo per andare a giudicare la vita altrui”.

Che peso hanno i commenti negativi della gente?

“Nessuno. Quei commenti li prendo, li accartoccio e li butto nella spazzatura. Perché bisogna soppesare le parole e le persone. Quando ti giudicano e ti danno dei consigli che ti possono migliorare, allora si possono ascoltare e si può migliorare. Se sono degli insulti fini a sé stessi, solo per ferirti, non ci sto. Non mi faccio fermare da queste persone e vado avanti. L’importante è alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e vedere se ti piaci. È inutile arrabbiarsi e incaponirsi con le persone che sbagliano. Siamo esseri umani e, in quanto tali, meravigliosamente imperfetti. Ecco perché si può sbagliare. L’importante è non perseverare in quell’errore, ma soprattutto sapersi rialzare più forti di prima, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri”.

I tuoi parenti ti sono stati vicini?

“In realtà sono stati molto più vicini ai miei genitori, perché non potevo vedere nessuno. Per più di due mesi ho visto per un’ora al giorno le persone a me strette e si suddividevano tra mio padre, mia madre, mia sorella e il mio fidanzato dell’epoca. I parenti non hanno mai abbandonato i miei genitori. C’era chi preparava da mangiare, perché loro erano stati accanto a me in ospedale, chi li portava al cinema per regalargli un po’ di spensieratezza. A proprio modo, ognuno faceva qualcosa per cercare di dare una mano”.

In che cosa sbagliano la scuola e la famiglia?

“Oggi è importante che ci sia un’alleanza tra tutti. La scuola deve puntare sulla prevenzione, stare al passo con i giovani. C’è bisogno di testimoni, i soli capaci di parlare al cuore. Ricevo tanti messaggi sui social da parte dei ragazzi, mi scrivono cose meravigliose e mi dicono di non mollare e continuare”.

Succede anche a Bra: il finale dell’incontro è una carica di gioia e un unico slogan, quello urlato tutti insieme: «La mia seconda volta!».