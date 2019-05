Sarà "boom" di "mono-liste" nelle prossime elezioni in Granda, persi 50 candidati a sindaco in cinque anni

Mancano 20 giorni alle elezioni del 26 maggio che segneranno le sorti amministrative di 179 centri nella provincia di Cuneo. Si tratta delle votazioni più cospicue in termini di centri chiamati ad esprimere il loro consenso in Granda. In tutta la provincia nella stessa data ogni cittadino residente sarà in ogni caso chiamato nel proprio seggio di appartenenza per eleggere il nuovo parlamento europeo e il nuovo consiglio regionale. In Granda a ricevere due schede saranno quindi 68 comuni, gli altri 179 ne riceveranno tre.



QUANTI COMUNI AL VOTO NEL 2014?



Per quanto riguarda le elezioni amministrative si possono già tirare le somme con i dati in possesso confrontati con le elezioni dello scorso 25 maggio 2014. In quel caso erano 187 i comuni chiamati alle urne. Tra questi Camo, Castellar e Valmala, recentemente annessi a seguito di referendum consultivo sulla fusione rispettivamente ai comuni di Santo Stefano Belbo, Saluzzo e Busca.



Sempre in quelle elezioni andarono al voto 9 comuni che il 26 maggio 2019 non rinnoveranno primo cittadino e giunta: in quell’anno andarono al voto Aisone e Vicoforte (richiamati alle urne nel 2015), Caramagna Piemonte, Monesiglio, Montaldo Roero e Nucetto (tornati alle urne nel 2016), Argentera, Brossasco e Savigliano (nel 2017). In quest’ultimo è stato eletto al ballottaggio Giulio Ambroggio, dopo le dimissioni del sindaco eletto nel 2014 Claudio Cussa per il “caso firme false”.



Non erano, invece, presenti cinque anni fa Demonte e Oncino (andati al voto nel 2016 e richiamati nuovamente alle urne in questa tornata elettorale), Sambuco (in cui si è votato nel 2017), Feisoglio (chiamato al voto un anno fa nel 2018 e ora di nuovo ad elezioni).



E' BOOM DI MONO LISTE



Rispetto a cinque anni fa – considerando gli stessi centri al voto nel 2014 e nel 2019 - crescono i comuni che si presenteranno con una sola lista e per cui per evitare il commissariamento bisognerà che il 50% più uno degli aventi diritto si rechi alle urne o che la metà delle schede vagliate non siano nulle. In tutti i restanti comuni l’esito delle elezioni sarà stabilito tra due o più liste.



Sono 73 le “mono liste” che si presenteranno il 26 maggio 2019. Erano 47 nel 2014, 26 comuni in meno rispetto alla prossima tornata.



50 CANDIDATI IN MENO IN CINQUE ANNI



Diminuisce anche il numero di sindaci candidati e liste annesse: sono 296 le liste che hanno presentato la candidatura, erano 347 nel 2014: quest’anno ci saranno 51 candidati in meno rispetto a cinque anni fa.



Tra i 175 comuni chiamati alle urne sia nel 2014 che nel 2019, in 87 comuni si fronteggeranno lo stesso numero di liste rispetto alle elezioni precedenti. In 25 centri ci sarà quest’anno una lista in più rispetto a cinque anni fa, mentre in 55 una lista in meno. In dieci comuni due liste in meno.



I "CASI" DI GARESSIO E CEVA



Un comune in controtendenza in questo senso è Garessio: nel 2014 c’era solamente una lista, il 26 maggio 2019 si affronteranno nella sfida elettorale quattro liste con quattro candidati a sindaco. Mentre a Ceva erano sei i candidati nel 2014 – con la recente esclusione della lista di Roberto Bruno – resteranno solamente due candidati, quattro in meno rispetto a cinque anni fa.



I NUMERI NELLE SETTE SORELLE NEL 2014



Per quello che riguarda le quattro delle sette sorelle chiamate al voto in quasi tutti i centri si è assistito a una diminuzione o una parità di liste presentate a parte a Saluzzo. Nella capitale del Marchesato erano solamente due le coalizioni in campo, quest’anno saranno tre (centrosinistra, centrodestra e MoVimento 5 stelle). A Bra quattro coalizioni nel 2014 così come nel 2019.



Ad Alba si è passati da sei candidati a sindaco a quattro mentre a Fossano erano cinque il 25 maggio nel 2014 e saranno quattro il 26 maggio 2019.



Image by Wokandapix from Pixabay