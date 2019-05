Trasporti pubblici: per la conurbazione di Bra nuove linee, più corse e coincidenze coi treni

E’ stato presentata ieri mattina (lunedì 6 maggio) in Municipio a Bra la riorganizzazione complessiva della rete del servizio di trasporto pubblico locale della conurbazione di Bra, che comprende Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, con estensione ai Comuni di Narzole, Monchiero, Dogliani, Farigliano, Carrù, Cervere e Fossano.



La nuova rete - illustrata nell’ambito di una conferenza stampa a cui sono intervenuti il sindaco Bruna Sibille e il consigliere delegato ai Trasporti Pietro Ferrero, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, la responsabile dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Chiara Cavargna e il presidente del Consorzio Granda Bus Clemente Galleano - entrerà ufficialmente a regime lunedì 13 maggio 2019.



Quantitative e qualitative le modifiche messe in campo dal progetto nato dalla sinergia tra Comune di Bra (capofila della conurbazione), Agenzia della Mobilità Piemontese e Consorzio GrandaBus.

Dalla partenza del nuovo "TPL" braidese, chi si muove in bus avrà a disposizione un servizio esteso, con ben 7 linee della conurbazione, rispetto alle 5 precedenti; 2 nuove linee extraurbane, coordinate e messe a sistema con le conurbate; un aumento delle corse giornaliere (da 12 a 14, a seconda delle linee, sia in andata che in ritorno); un collegamento intermodale che coniuga ferro e gomma, con partenza coordinata con i treni delle 6,31 per Torino e Alba, coincidenza agli orari delle linee ferroviarie SFM 4 e SFM B e nodo di interscambio al Movicentro di Bra, proprio a fianco della stazione Fs; una completa revisione di tutti gli orari, fissati cadenzati alla stessa ora, per una maggiore efficienza, praticità e facilità di memorizzazione.



CORSE EXTRAURBANE VERSO CARRU’ E FOSSANO

In quella che si configura come una vera e propria conurbazione territoriale, è da segnalare la linea extraurbana 415, che collega a Bra i comuni della Valle Tanaro fino a Carrù e che di fatto ripristina, con autobus, i treni della vecchia linea ferroviaria “Bra-Ceva”, parzialmente distrutta dall’alluvione del 1994.

Sempre in tema di collegamenti extraurbani, la linea 35, oltre a mantenere i cinque servizi diretti Bra-Cuneo, avvicina Bra e Fossano con servizi a cadenza oraria, e fermate a Cervere, Bricco e Roreto.



CORSE OGNI 15 MINUTI SULLA DORSALE "MADONNA FIORI-PONTE VIA CUNEO"

Anche su Bra non mancano le novità: le linee orarie della dorsale “nord-sud” garantiscono la frequenza di una corsa ogni 15 minuti, in andata e ritorno, tra l’area “Madonna Fiori” e l’area “ponte di Via Cuneo”, diramandosi poi in quattro diverse destinazioni. Anche i quartieri e le frazioni di Bra sono efficacemente connessi tra loro, al centro e al servizio ferroviario con un sistema di corse cadenzate, ogni 30 minuti, comode e di semplice utilizzo, cooperanti con quelle provenienti dai comuni di Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, oltre che con quelle dell’area vasta presso il nodo di interscambio del Movicentro braidese.



280 PALINE CON NUOVA GRAFICA E QR CODE

Le modifiche saranno opportunamente segnalate dalle 280 paline della conurbazione che, a seguito di restyling, saranno dotate di un’intuitiva grafica e di un QR code che, attraverso l’applicazione Granda Bus, restituirà informazioni su orari di partenza e arrivo aggiornati in tempo reale.



ASPETTANDO L’OSPEDALE DI VERDUNO

Il progetto di riorganizzazione della conurbazione di Bra, inserito nell’ambito di una più vasta revisione della mobilità del bacino provinciale, sarà anche propedeutico al nuovo servizio di trasporto pubblico per l’Ospedale di Verduno, la cui prossima apertura avrà un importante impatto sulla mobilità dell’intero territorio.



CARTA BIP GRATUITA E DUE CORSE OMAGGIO

Infine, una promozione per le famiglie residenti nei comuni della conurbazione: per incentivare l’innovativa offerta di servizio pubblico, reale alternativa all’uso di mezzi privati dalle positive ricadute sia in termini ambientali che di miglioramento della qualità della vita, nelle prossime settimane i Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, di concerto con la ditta Autolinee SAC Srl, promuoveranno la distribuzione gratuita della carta Bip – biglietto integrato Piemonte (costo ordinario di 5 euro) ai cittadini che ne faranno richiesta, su cui saranno accreditate due corse omaggio per testare le nuove linee cittadine.



PER SAPERNE DI PIU’

Per maggiori informazioni su orari e linee della nuova conurbazione di Bra, a breve on line sul sito web della concessionaria del servizio www.viaggisac.com, è possibile contattare la Ditta Autolinee Sac Srl (tel. 0172.411611 - biffo@viaggisac.com) o l’Ufficio Trasporti Pubblici del Comune di Bra (tel. 0172.438291 – trasportipubblici@comune.bra.cn.it).