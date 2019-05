Bra, abbandonavano borse di rifiuti nel condominio vicino: Polizia Municipale filma e sanziona un 40enne

Non solo non effettuavano la raccolta dei rifiuti secondo le norme entrate in vigore nei mesi scorsi a Bra, ma per evitare che il condominio in cui abitano incappasse in sanzioni, abbandonavano giornalmente diverse borse di rifiuti completamente indifferenziati nel cortile del condominio accanto, nei pressi del luogo deputato al conferimento dei rifiuti.



I residenti del condominio ove venivano abbandonati i rifiuti indifferenziati, stanchi di subire la situazione, si sono rivolti al Comando della Polizia Municipale di via Moffa di Lisio segnalando l'accaduto: gli agenti hanno così installato dei dispositivi tecnologici nascosti per filmare quanto accadeva all'interno del cortile condominiale.



Dopo alcuni giorni di riprese, gli agenti della Polizia Municipale, avendo accertato la fascia oraria in cui avveniva il conferimento non corretto dei rifiuti, si sono appostati nella zona identificando così il soggetto che perpetrava l'abbandono: si tratta di un 40enne domiciliato in città, che avrebbe agito unitamente ad altri vicini di casa.



Gli agenti hanno cosi provveduto alla contestazione delle violazioni commesse, previste dal Regolamento Comunale in materia di conferimento dei rifiuti e l’intervento ha posto fine al comportamento scorretto.



L'attività si inserisce in un più ampio piano di controlli posto in essere giornalmente dal Comando della Polizia Municipale braidese e dagli Ispettori del Controllo Ambientale e del Traffico ICAT con la collaborazione dell'EcoSportello.