9 maggio: la festa dell'Europa guarda al futuro

In occasione della festa dell'Europa, le istituzioni europee e i centri d'informazione sul territorio organizzano eventi per coinvolgere e avvicinare i cittadini all'Europa. A Milano, su iniziativa della Rappresentanza della Commissione europea, la sera del 9 maggio saranno illuminati con i colori della bandiera europea alcuni dei principali monumenti cittadini: Castello Sforzesco, Palazzo Marino, Palazzo Reale. Tra i molti eventi milanesi segnaliamo anche Europe City Milano , "evento diffuso" organizzato dal 9 al 13 maggio da una serie di associazioni e il Concerto per l'Europa .

A Bologna si terrà un Consiglio comunale aperto ai cittadini e dedicato ai temi europei. Sempre a Bologna una serie di eventi dedicati all'Europa preparerà la partenza del Giro d'Italia (11 maggio): anche quest'anno la Rappresentanza in Italia della Commissione europea parteciperà alla carovana con il progetto #UEalGiro per far conoscere, tappa dopo tappa, i progetti europei nei singoli territori toccati dal Giro. L’Europa sarà protagonista anche a Roma: oltre all’esibizione dell’Orchestra Romena dei Giovani dello scorso 5 maggio, il 9 maggio si terrà presso la Domus Circo Massimo un dibattito sul tema della memoria e sul futuro comune dell'Europa. Appuntamento l’11 maggio a Bergamo per la sesta edizione di "Giovani della Pace" del Sermig, dove 20 mila ragazzi da tutta Europa presenteranno alle istituzioni le loro proposte per il futuro. Festival dell'Europa si terranno in svariate città, tra le quali Trento a Firenze. Numerosissimi gli eventi organizzati in tutta Italia dai centri d’informazione "Europe Direct" e dai Centri di Documentazione Europea, ma anche da associazioni, enti locali e media.